Joven muere en un incendio en su casa horas antes de su boda

Estados Unidos.- Paige Ruddy, de 19 años, ya no pudo dar el sí en el altar debido a que falleció en un incendio.

La mujer murió el día en que se casaría con Logan Mitchell-Carter. De acuerdo a medios locales, su muerte ocurrió a causa de una hemorragia cerebral tras inhalar humo cuando su casa de Reedsburg se incendió.

"Se fue a dormir emocionada. En cambio, la policía los despertó para informarles que había un incendio. A pesar de los increíbles esfuerzos de quienes la aman, la policía y los bomberos de Reedsburg, los técnicos de emergencias médicas, el vuelo médico y el increíble personal del hospital de la UW durante dos días horribles, Paige no pudo ser salvada", dijo un familiar de la joven.

La tía de Paige contó que la casa de su sobrina probablemente no tenía detectores de humo o no estaban funcionando por lo que no se dieron cuenta que su casa se quemaba.

"Ella era simplemente una humana preciosa. No había nada en ella que no te pudiera gustar. Ella era esa presencia que nunca supiste que necesitabas en tu vida, pero siempre la necesitabas", dijo la tía.

Conductora ebria mata a novia en EU

Samantha Miller, de 34 años, tenía cinco horas de dar el "sí, acepto" cuando fue embestida por una mujer en Folly Beach, Carolina del Sur, cuando salía de su banquete de boda.

La novia junto a su esposo iban en un vehículo tipo carrito de golf, junto a otras personas, cuando la conductora los impactó, haciendo que el carrito rodara varias veces, según una publicación de GoFundMe que escribió la madre de Hutchinson.

Los acompañantes y el esposo de Miller resultaron lesionados, él de gravedad, señaló el jefe Andrew Gilreath, director de seguridad pública de Folly Beach, una comunidad costera cercana a Charleston.