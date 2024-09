La vida es maravillosa decía el Dr. Zavaleta

"Quiero vivir", "la vida es tan maravillosa que uno no se cansa", era la manera de ver la vida del doctor Alfonso Zavaleta Margain, quien después de una vida de arduo trabajo, aprendió a disfrutar de los momentos pequeños de la vida, de su familia y de los frutos del esfuerzo de tantos años.

El día de ayer se dio el último adiós al Doctor Alfonso Zavaleta, con una misa en el Santuario de Guadalupe, en donde su esposa María Enriqueta Ramos de los Santos y sus hijos Alfonso, Enrique, Gabriela y Susana, estuvieron acompañados de familiares y amigos en esta doloroso momento.

El fallecimiento del Doctor Alfonso Zavaleta dejó un gran dolor y un hueco entre su familia, sin embargo a pesar de la tristeza que sienten tras esta partida, la familia recordó con un gran cariño las enseñanzas que les dejó.

El doctor Zavaleta fue recordado como una persona gran carisma, sabía, visionaria y siempre con un buen consejo, por lo que siempre será recordado con gran respeto y cariño de parte de su familia y la comunidad.

Susana Zavaleta fue la encargada de dar el mensaje por parte de sus hijos, quien señaló que una de las enseñanzas que le dejó es "primero el trabajo", motivo por el cual continúo con su gira hace algunas semanas, mientras que sus hermanos estuvieron al pendiente del estado de salud de su padre y al pendiente de su madre.

Mencionó que la situación a la que se enfrentaron, permitió conocer a fondo quienes son sus hermanos, dejando de lado diferencias para darle una mejor calidad de vida a su padre en sus últimos momentos.

Señaló que lejos de sufrir, están tranquilos porque su padre vivió 90 años, disfrutó la vida y se fue fuerte, como él quería.

Como anécdota comentó que desde hace tiempo se le preguntaba sobre su muerte, donde el a los 50 años decía que quería morir a los 60, a los 60 decía que a los 70, a los 70 que a los 80 y tras cumplir 80 años, dijo que él quería vivir.

"Le dije, ¿no te cansas, no te has cansado? y me dijo, es que la vida es tan increíblemente maravillosa que uno no se cansa, entonces él vivió su vida como él quiso, como se le dio su gana", indicó.