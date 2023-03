Listo Ciénegas Para Turismo

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Con la certeza que ya hay amplias reservaciones que turistas han hecho para este fin de semana que abarca el puente de la llegada de la Primavera y más adelante la Semana Santa; el alcalde Beto Villarreal coordinó los preparativos del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas para atender a visitantes en estas fechas especiales.

En entrevista el Edil reconoció que después de ser la primera fuerza económica la ganadería, agricultura y sector primario, hoy se han consolidado Gracias al Turismo sustentable.

Inclusive agradeció a las familias de la región y extranjeros que le han apostado a consumir responsablemente, apoyar la economía local que es una de las formas de contribuir en la sustentabilidad, cuidar el entorno mientras viajas y convives con la naturaleza que es lo que ofrece Cuatro Ciénegas, visitas guiadas con aventuras y experiencias inolvidables porque aprenden de las áreas naturales del desierto, cuidarlas para evitar pérdida de cultura, contaminación y daños ambientales.

"Estamos trabajando muy fuerte en el turismo sustentable, tan es así que hemos sido nominados por https://www.caribbeannewsdigital.com/es/votacion-premios-mexico junto con el resto de los Pueblos Mágicos de Coahuila, siendo Cuatro Ciénegas quien figura por Sostenibilidad, porque nuestro compromiso es con el respeto a la naturaleza y la comunidad para garantizar la conservación del ecosistema y el bienestar de las personas que habitan en nuestra histórica tierra. Las playitas, Rio Aruna, Dunas, mármol y áreas naturales son algunos de los destinos que los viajeros que llegan tanto de México, Estados Unidos y otros países encuentran como atractivos, aprenden gracias al apoyo de los guías a conservar este patrimonio natural que tanto amamos bajo las indicaciones de cada destino, por ejemplo en el Valle donde hay ríos no alimentar a las especies endémicas, no dejar basura o algún desecho en la arena, no encender fogatas ni contaminar para preservación de nuestro entorno" dijo el alcalde del municipio, Manuel Humberto Villareal Cortez.

Para finalizar destacó que sostuvo reunión en coordinación con el departamento de Arte y Cultura, dirigido por Mónica García y el departamento de Turismo por Dora María González quienes preparan la programación de eventos artísticos y culturales para este puente de la Primavera y Semana Santa.