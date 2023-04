Mexicana se sorprende al saber que en España hablan español

Ciudad de México.- Si bien, en la primaria se les enseña a los estudiantes que el idioma español, conocido como "castellano", llegó a México de la mano del conquistador Hernán Cortés, algunas personas parecen desconocer el origen de este.

En México, predominaban las lenguas indígenas como parte la comunicación hablante, tales como el náhuatl, maya yucateco, mixteco, zapoteco y otomí.

Aunque estos datos son parte fundamental de la historia de México, en TikTok ha comenzado a circular un video en el que una mexicana se sorprende al enterarse que en España hablan español.

La mujer llegó al domicilio mexicano, donde entrevista a la dueña de la vivienda a quien le cuestiona si el lugar es el que habita.

Ante la pregunta, la entrevistada responde que sí y procede a preguntar de dónde viene la reportera, a lo que responde que de España.

"¿Hablas español? Yo pensé que hablabas como los canadienses", responde la mexicana.

Al escucharle, la española se sorprende, incluso creyendo que la otra mujer está bromeando.

"No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés", continúa la entrevistadora.

"Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español", respondió.

El video, que en cuatro días ha logrado acumular 1.7 millones de vistas y más de 6 mil comentarios, provocó el asombro de los usuarios, quienes dejaron comentarios sarcásticos en el post.

"Pero ..... español = España. Esto será broma, no?", "En Estados Unidos desde chiquitos ya hablan en inglés, son muy inteligentes!", "Que idioma hablaran los franceses o italianos", son algunas de las bromas que pueden leerse.