¡Explosión en vivienda!

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Una mujer resultó lesionada la tarde de este viernes al registrarse una explosión provocada por la acumulación de gas en una vivienda de la colonia Privada Escobedo, en Cuatro Ciénegas.

El incidente se registró alrededor de las 12:30 horas, movilizando a elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública al lugar.

Al llegar al domicilio, los equipos de emergencia confirmaron que la explosión se originó dentro del horno de una estufa, aparentemente debido a una fuga de gas.

La afectada, identificada como María de los Ángeles "N", fue atendida en el sitio tras sufrir una crisis nerviosa, quemaduras de primer grado en el tobillo derecho (con posibilidades de evolucionar a segundo grado) y una contusión en la región frontal del cráneo.

Afortunadamente, la mujer se encontraba consciente por lo que su condición no representó un peligro inminente.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindó los primeros auxilios y, aunque no fue necesario su traslado al hospital, se le recomendó reposo y seguimiento médico para las quemaduras.

Al inspeccionar las instalaciones, las autoridades no encontraron fallas en las conexiones de gas, por lo que se determinó que el accidente fue producto de una acumulación en el horno de la estufa.

Luego de brindar la atención necesaria y emitir las recomendaciones pertinentes, las unidades de emergencia se retiraron sin más novedades.