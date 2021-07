Mhoni Vidente predijo el arresto de YosStop

Noticias

En el mes de marzo Mhoni Vidente habló sobre el caso de YosStop y predijo su detención e incluso adelantó su condena

El 29 de junio se dio a conocer que Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida por el delito de posesión de pornografía infantil en agravio de Ainara.

Tres meses antes de su arresto, Mhoni Vidente había predicho que YosStop pisaría la cárcel e incluso habló sobre su condena.

Mhoni Vidente predijo la aprehensión y condena de la youtuber YosStop

Tras la detención de YosStop, Mhoni Vidente compartió un video de su predicción sobre el futuro de la youtuber.

En el mes de marzo Mhoni Vidente habló sobre el caso de YosStop luego de que se dio a conocer que existía una denuncia en su contra por el delito de pornografía infantil.

En el programa ´Aquí contigo´ Mhoni Vidente predijo que el futuro de YosStop no era nada favorable por el caso de Ainara.

"Vamos a platicar lo que está pasando últimamente amigos. Todo mundo está comentado lo que pasó con YosStop, que es una youtuber que la está acusando una niña de 16 años"

En el video Mhoni Vidente puntualizó que Ainara ya había tenido un acercamiento con YosStop para que bajará el video, pero ella no le hizo caso.

"Y esta niña estuvo con unos amigos de ella en una reunión...a YosStop le mandan el video y la están acusando porque esta niña ya le decía a YosStop ´baja el video, elimínalo´, hasta que ella le dijo ´denúnciame´, pues la denunciaron por pornografía infantil y promoción en cuestiones de ese video que no es lícito"

En ese momento Mhoni Vidente predijo que YosStop terminaría en la cárcel e incluso adelantó que tendría una condena de tres a cinco años.

"Yo la visualizo que lamentablemente le van a dar de tres a cinco años de prisión por una tontería"

Mhoni Vidente alerta que no solo YosStop sino más influencers podrían terminar en la cárcel

En su video, Mhoni Vidente señaló que YosStop debió de haber mostrado su madurez y bajar el video de manera inmediata.

"No te pongas en esta situación. Ella ya debe tener unos 30 años, si tú tienes una madurez mental, debiste decirle ´sabes qué, te borro el video´, borran el video, no lo promuevan deténganse. Es que no tienes que llegar a eso"

En ese momento predijo que YosStop no sería la única influencer que podría ser detenida por el tipo de contenido que suben en sus redes sociales.

"Todavía más youtubers van a salir involucrados en cuestiones de videos por sacar un peso más y ser famosos. Calma, tranquilos"

Mhoni Vidente alertó a los youtubers pues destacó que por tener más likes comparten contenido que no es apropiado y que les puede generar problemas.

"Ya les dije a los youtubers, por favor, tienen que entender que los niños de 15 y 16 años no tienen madurez mental todavía, no tienen 20 años ni 22 ni 24, esos niños todavía a esa edad van a ser muy atrabancados y se les va a hacer fácil cualquier cosa"

