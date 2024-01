Obreros de Ahmsa piden a AMLO les otorgue préstamos

Obreros de Altos Hornos de México solicitan a Gobierno Federal que se otorguen préstamos a cuenta de lo que se les adeuda por el pago de salario, ante el incumplimiento de la empresa desde hace más de 9 meses.

El pasado viernes un grupo de trabajadores de la empresa acudieron a la ciudad de Ramos Arizpe con la intensión de dialogar con la precandidata de MORENA, Claudia Sheinbaum y solicitar su intervención en el tema de AHMSA, pero esto no fue posible al no permitirles el acercamiento con la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Los trabajadores mencionaron a medios que acompañan a la precandidata en su gira, que el objetivo era solicitar la intervención de Gobierno Federal para atender la situación en la que se encuentran miles de trabajadores.

Informaron de la situación por la que atraviesan ante la paralización de AHMSA, el proceso de quiebra y concurso mercantil y la suspensión de pagos desde hace más de 38 semanas así como prestaciones.

Solicitaron el apoyo de la federación, tal y como se dio con las familias damnificadas en el puerto de Acapulco, con algún tipo de programa de Gobierno Federal.

Pidieron que se otorgará un préstamo a los obreros a cuenta de lo que se les deben por parte de la empresa, que ya son cerca de 200 mil pesos por cada uno de los trabajadores.

Dejaron en claro que no están pidiendo que se les regale nada, únicamente que se les apoye para poder seguir adelante en lo que la situación de la empresa se resuelve, porque ya son muchos meses que han padecido por la falta de pago.

"No queremos que nos regalen nada, pero si que nos apoye el Gobierno Federal, porque este conflicto se a alargado mucho, por el tema que tiene (Alonso) Ancira con las deudas ante el Gobierno Federal, con el Infonavit, el IMSS, PEMEX y varias dependencias federales, por lo que solo queremos que nos apoyen".

"Queremos que Gobierno Federal tome cartas en el asunto, ponga atención y que nos ayude a sobrellevar la situación en la empresa", indicaron.