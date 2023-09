Omar Chaparro recuerda cruel broma que le hizo a Anahí

La cantante Anahí recientemente platicó en entrevista con Joaquín López Dóriga los problemas alimenticios que padeció mientras el grupo RBD se encontraba en la cúspide musical.

Durante la charla, la intérprete recordó al borde de las lágrimas el momento en que Omar Chaparro le hizo una broma durante un programa en vivo, llevándole una torta de tamal para que se la comiera.

"Yo era un pendej*, lo único que puedo decir es que era un pendej*, no sabía nada", dijo el comediante a su paso por la alfombra roja de la serie Las viudas de los jueves.

Al ser cuestionado sobre si con el paso de los años reflexionó sobre su acción, Chaparro confesó: "Obviamente, ya he hablado con ella, le pedí disculpas, lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía".

¿Cómo fue la cruel broma?

La polémica broma fue hace alrededor de 16 años, durante un programa que tenía Omar Chaparro, el cual se llamaba 'No Manches', en una de sus dinámicas de entretenimiento, el conductor de televisión se burló del problema de anoréxica por el que pasaba Anahí.

El comediante se encontraba haciendo una parodia y actuando como si fuera un fanático de la integrante de la agrupación de RBD, como parte del juego, a los integrantes se les tenía un regalo

Posterior, Chaparro le entregó a Anahí el suyo y le dijo que se trataba de una torta de tamal para que se le notara más el desarrollo, dicho comentario se revivió hace unos días en redes sociales, e indignó a los fanáticos de la cantante, quienes comenzaron a atacarlo y criticarlo.

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando.

Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande. — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) March 25, 2021

Omar Chaparro se disculpa con Anahí

Minutos más tarde, el actor aseguró que ya pudo dejar atrás ese incidente con la integrante de RBD, y que incluso acudirá a verla en una de sus presentaciones con la banda.

"Sí, sí, me llevo muy bien y es una lindísima, voy a estar en su concierto en Los Ángeles, no sé qué día, pero voy a estar ahí. Sí, hay amistad y hay cariño", aseveró.

A pesar de que la broma se efectuó en el año 2005, fue en 2021 cuando el video se hizo viral en redes, momento en que Omar le ofreció disculpas públicas a la cantante, gesto que Anahí agradeció.

"Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande".

Por su parte, la cantante y actriz únicamente respondió: "No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar".