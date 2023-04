Operan mas de100 In Driver

FRONTERA COAH-. Más de 100 vehículos están operando ilegalmente en Frontera mediante la aplicación de In Driver, comentó Armando Martínez Palafox, dirigente de Taxistas Ferrocarrileros, quien mencionó que no se debe permitir que sigan trabajando por seguridad de los ciudadanos.

Dijo que esta es información que ya la tiene la autoridad, los operativos se pospusieron pero en cualquier momento se retomarán para evitar qe sigan en circulación personas que no cuentan con requisitos fundamentales para brindar un servicios de traslado a los ciudadanos.

Comentó que todos esos conductores de In Driver no tienen padrón, sí se reporta un in Driver no hay a dónde ir a reportarlo, ellos se registran mediante el celular pero en muchos casos son otras personas, la gente pidió un vehículo Vento blanco a un chofer y llega otro vehículo, color y chofer.

"Son muchos, incluso pueden ser hasta 100, con un solo celular andan operando hasta dos, hay mucho vicio en eso por eso no debemos permitir que sigan porque el día de mañana que llegue a pasar algo no se podrá", mencionó Armando Martínez Palafox quien también es inspector para los operativos contra In Driver.

Comentó que la gente muchas veces pide estos servicios sin pensar en su seguridad, pues no saben si la persona que está registrada en la plataforma es el mismo que llegará a brindarle el servicio, por lo que exhortó a ser más preventivos en esta situación.