Luis de Llano, productor, aprehendido en Polanco por autoridades

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interceptaron y aprehendieron al reconocido productor Luis de Llano este miércoles 2 de septiembre de 2026.

El operativo policial se llevó a cabo alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Lope de Vega —específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Horacio y la calle Ibarbourou, en las inmediaciones de la Plaza Uruguay—, situada en el corazón de la zona de Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Tras colocarle las esposas, los oficiales trasladaron al involucrado para ponerlo a disposición del Centro de Detenciones Administrativas.