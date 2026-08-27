Lorena de la Garza se postula para la alcaldía de Monterrey

"Sí estoy lista": Lorena de la Garza va por la alcaldía de Monterrey

Lorena de la Garza dijo que seguirá escuchando y visitando a las familias de Monterrey, Nuevo León.

Lorena de la Garza, diputada en el Congreso de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcó el rumbo hacia la alcaldía de Monterrey en las elecciones 2027.

"Sí, estoy lista para el proyecto de Monterrey, para cuidar de esta ciudad, para trabajar por esta ciudad y para soñar en grande con esta ciudad y con su gente"

Lorena de la Garza. Diputada PRI

Lorena de la Garza dijo que su manera de hacer política es escuchar a la gente y regresar a las colonias con las familias de Monterrey, Nuevo León.

"Voy a seguir regresando a su colonia, a su calle, a su puerta, las veces que haga falta, porque Monterrey se merece todo y por Monterrey, en este equipo, vamos por todo", anunció durante su segundo informe legislativo.

Apoyo de Adrián de la Garza

Lorena de la Garza recibe respaldo de Adrián de la Garza y otros políticos locales

Lorena de la Garza presentó su segundo informe legislativo, al que acudió y brindó su respaldo el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

La diputada priista estuvo acompañada, además del alcalde de Monterrey, por legisladores, alcaldes y otros políticos locales.