Concluye Coahuila 1000 deja 50 mdp en el estado

El evento Coahuila 1000 concluyó este domingo con la premiación de los ganadores de la 15ª edición, evento que se realizó en la ciudad de Monclova, que por primera vez fue punto de llegada de la competencia y que, ante el recibimiento y la derrama económica generada, buscará mantenerse en el recorrido de las próximas ediciones.

La justa, que recorrió las regiones Laguna, Sureste y Centro, inició el viernes en Torreón, pasó por Parras y culminó en la capital del acero, recorriendo cerca de ocho municipios de la entidad.

Durante esta competencia se contó con la participaron 350 competidores de México, Brasil y Alemania, en las modalidades de rally y ruta turística.

La clausura estuvo encabezada por la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, así como el presidente de la Canaco Torreón, Fidel Villanueva Tarín, quienes entregaron los trofeos y reconocimientos a los ganadores de las distintas categorías.

Amezcua González destacó que el evento, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, dejó una derrama económica estimada en 50 millones de pesos en el estado, de los cuales 15 millones se concentraron en la región Centro.

"Es un gran evento que fortalece la ruta turística y que este año tuvo un gran ambiente en Monclova. Los competidores se sintieron seguros y bien recibidos, y eso es clave para que quieran regresar".

Por su parte, el alcalde Villarreal mencionó que la inclusión de Monclova como sede final fortalece el objetivo de posicionar a la ciudad como polo deportivo y turístico.

"Este tipo de competencias generan diversificación económica y promueven a la región como destino de turismo deportivo, cultural y de negocios", dijo.

Con el cierre de esta edición, autoridades estatales y municipales plantearon la intención de integrar a Monclova en futuros recorridos y de impulsar la ruta del desierto como un nuevo atractivo turístico para visitantes nacionales y extranjeros.