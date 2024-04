¿Quién es Sara Aldrete, ligada a una secta satánica en Tamaulipas?

Saskia Niño de Rivera recientemente publicó en su canal de YouTube "Penitencia" una entrevista que hizo a Sara Aldrete, conocida como la "La Narcosatánica".

En la conversación, la mujer cuenta cómo conoció a Adolfo de Jesús Constanzo y el por qué terminó en prisión.

¿Quién es Sara Aldrete y por qué se hizo famosa?

Aldrete nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas y estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuando conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, este la reclutó para que formara parte de su grupo y realizar rituales satánicos y prácticas de magia con el objetivo de tener poder y protección contra la ley.

Según medios nacionales, Sara se dedicaba al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, y también a los sacrificios aparentemente humanos, y otras prácticas de brujería o magia negra.

En 1989 la policía encontró un grupo de cadáveres enterrados en un predio cerca de la ciudad de Matamoros, entre ellos el de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que había desaparecido durante las vacaciones de primavera.

La investigación reveló que Constanzo y Aldrete formaban parte de una secta que cometía actos macabros por lo que ella fue detenida. Sara siempre ha defendido su inocencia señalando que fue manipulada y nunca participó activamente en los crímenes.

Según consignó El País, en mayo de 1989, Adolfo de Jesús murió a tiros por la policía en Ciudad de México, junto con uno de sus guardaespaldas.

Desde hace 35 años, Aldrete está presa en el penal de Tepepan en la Ciudad de México y podría quedar libre en 2040.

"Se me acusa de 13 homicidios calificados, traición, alevosía, ventaja, daños contra la salud, asociación delictuosa, profanación de cadáveres (...) y sí, yo estaba en panteones, iba a los panteones, hacíamos rituales dentro de la santería, y sé que no estuvo bien, ¿no?, por eso siempre he aceptado mi responsabilidad, mi grado de responsabilidad, hasta donde corresponde, siempre lo he aceptado", refirió con Saskia.