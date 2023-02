RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ESTE DÍA, está programada en la ciudad de México, reunión de magnates de LMB de Verano, realizaron los preparativos, antes de iniciar pretemporada, las aguas se ven tranquilas, y como lo dijo hacer días el presidente del circuito Horacio De la Vega, "Lo que hoy tenemos es una liga autosuficiente sin aportaciones económicas de los dueños, que tiene números negros en todos los conceptos, en todas las líneas de ingresos, porque a partir de 2021 ya es una liga rentable, y tiene razón, pues este circuito ya es reconocido a nivel mundial, pues ha tomado mucho prestigio en calidad, desde que la toma Horacio, estamos viviendo una nueva etapa en el beisbol mexicano, gracias al trabajo que han realizado desde sus oficinas.



AQUÍ EN la cueva de los Acereros de Monclova, Lenin Orduño, continúa realizado los últimos ajustes, para recibir a los peloteros que inician pretemporada la primera semana de marzo, como saben la temporada arranca en 21 de abril con el juego entre Bravos de León que reciben en el Domingo Santana a Leones de Yucatán, ya para el viernes 21 arrancan el resto de las series, Tigres de Quintana Roo vs Diablos Rojos del México Toros de Tijuana vs. El Águila de Veracruz, Rieleros de Aguascalientes vs. Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo vs. Mariachis de Guadalajara, Sultanes de Monterrey vs. Algodoneros de Unión Laguna, Generales de Durango vs. Tecolotes de los Dos Laredos, Olmecas de Tabasco vs. Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche vs. Pericos de Puebla.

ME LLEGÓ la noticia que en el bullpen de los Bravos de León estará el ligamayorista de 32 años de edad, auténtico relevista Román Méndez, a quien catalogan como pieza clave de los Bravos este 2023. El nacido en República Dominicana tiene experiencia en Grandes Ligas con las Medias Rojas de Boston y defendiendo la franela de los Rangers de Texas en las temporadas 2014 y 2015, ya estuvo en el 2019 con Tecolotes de los Dos Laredos, en noticia de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, me informan que la organización de los Mayos, le darán de nueva cuenta la dirección del equipo a Matías "El Coyote" Carrillo.

ESTE DÍA llega a ciudad Frontera, el entrenador de atletas olímpicos Rodolfo Gómez, atendiendo invitación del mejor alcalde de Coahuila y de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, la intención es hablar sobre los 21-K "Frontera para Todos", evento que se realizará el domingo 19 de marzo a las 6:45 de la mañana con salida de San Buena a ciudad Frontera.

AHORA voy a dirigir a los Halcones del CEUC, me dijo hace días el "Peto" Juárez, me hablaron y estaré con los estudiantes en Liga del Norte de Coahuila, por cierto hoy viernes, en la hospitalaria ciudad de Sabinas Coahuila, habrá ceremonia de 10 homenajeados, acto que será en el Salón de la Fama del Beisbol de Sabinas y la Región Carbonífera, son gente del equipo Ideal del beisbol del Norte de Coahuila de todos los tiempos, el evento lo organiza Juan Silva y Gilberto Vázquez.