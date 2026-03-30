Vero Martínez impulsa campaña Croquetón para apoyar a animales en Torreón

Vero Martínez impulsa "Croquetón" para apoyar a perros y gatos en situación vulnerable

- Busca sumar a ciudadanía de Torreón

Torreón, Coahuila; 30 de marzo de 2026.- Con una iniciativa solidaria que busca sumar a la ciudadanía en favor del bienestar animal, la presidenta del PRI Torreón, Vero Martínez, puso en marcha la campaña "Croquetón", enfocada en la recolección de alimento para perros y gatos.

Como parte de esta acción, las instalaciones del Comité Municipal fueron habilitadas como centro de acopio, donde las y los torreonenses podrán donar croquetas que serán destinadas a albergues y rescatistas que atienden a animales en situación vulnerable.

La campaña Croquetón busca involucrar a la ciudadanía de Torreón en la donación de alimentos para mascotas.

Durante el arranque, Vero Martínez subrayó que este tipo de iniciativas no solo apoyan a quienes protegen a los animales, sino que también fortalecen la conciencia social sobre su cuidado.

"Con el Croquetón queremos sumar voluntades y hacer equipo con la ciudadanía para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuidar a nuestros animales también habla de la calidad de nuestra comunidad", expresó.

Vero Martínez destaca la importancia de cuidar a los animales como un reflejo de la calidad de la comunidad.

Asimismo, hizo un llamado a la población para participar en esta campaña, destacando que cada aportación, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia significativa.

Las donaciones serán destinadas a albergues y rescatistas que atienden a animales en situación vulnerable.

Con el "Croquetón", el PRI Torreón refrenda su cercanía con la gente y su impulso a causas que generan un impacto positivo en la comunidad.