"se le cayó el teatrito" a AMLO por montaje contra Israel Vallarta: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola aseguró que "se le cayó el teatrito" al presidente AMLO de acusarlo de estar implicado en el montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005.

A través de Twitter, Carlos Loret de Mola publicó un video editado donde Laura Barranco, exproductora de Televisa, y Juan Manuel Magaña, exjefe de información, dicen que no lo alertaron del montaje.

"Los que llevan años acusándome que me advirtieron de "un montaje", ahora se echan para atrás. Se cayó el teatrito del presidente. Aquí el video"

CARLOS LORET DE MOLA

Carlos Loret de Mola difunde video editado para defenderse

En video que difundió Carlos Loret de Mola está editado, se trata de entrevistas separadas a sus dos excompañeros, que se realizaron tras la audiencia de Israel Vallarta.

En las imágenes que muestra Loret de Mola destacan que Laura Barranco y Juan Manuel Magaña dicen que no sabían que se trataba de un montaje y por ello, no lo alertaron.

"Como le iba a decir que era un montaje, si ni siquiera nadie sabía", dijo Laura Barranco en una entrevista con Milenio.

"No sabía del montaje", aseguró Juan Manuel Magaña en entrevista con Julio Astillero.

Carlos Loret de Mola saca de contexto las declaraciones

El video que publicó Carlos Loret de Mola fue editado, por lo tanto, omitió las declaraciones completas de sus excompañeros y las sacó de contexto.

En el caso de Laura Barranco , se trata de un fragmento de una entrevista realizada por Milenio el pasado 12 de julio.

En la entrevista, Laura Barranco dijo que no sabía que se trataba de un montaje, pero alertó a Loret de Mola de que se estaban violentando los derechos de los detenidos: Israel Vallarta y Florence Cassez.

"Obviamente el 9 de diciembre del 2005, yo no sabía que esto se trataba de un montaje, no pude haber denominado este tema y esto que ocurrió como un montaje. Sin embargo, lo que sí le dije es que le alerté de violaciones especificas a los derechos humanos en contra de dos detenidos acusados de secuestro y a él no le importaron"

LAURA BARRANCO En el segundo fragmento, Loret de Mola retomó una declaración que dio Juan Manuel Magaña en una entrevista con Julio Astillero.

En la entrevista, Juan Manuel Magaña aseguró que Loret de Mola tenía las riendas del programa, porque él llegó a la televisora a las 6:00 horas cuando los hechos ya estaban en marcha.

"También tenía limitaciones y la principal fue que yo llegué a las 06:00 cuando ya los hechos estaban en marcha, y lo que no hiciste tú (Loret de Mola)como otras veces fue consultarme, porque en ese entendido estábamos, si yo me voy a encargar en ese tipo de cosas me tienes que consultar"

JUAN MANUEL MAGAÑA