Se presenta ante el Juez voluntariamente

Sergio Uvaldo "El Chequin" se presenta ante el juez por robo en San Buenaventura y lo capturan.

Sergio Uvaldo N, conocido como "El Chequin", se presentó de manera voluntaria ante el juez en relación con la causa penal 398/2025, donde enfrenta cargos por el delito de robo en cuantía menor. La víctima del delito es Andrea N., quien denunció los hechos ocurridos el pasado 30 de marzo a las 14:07 horas.

Según la información proporcionada, Sergio "Chequin" y su padre, Sergio "Checo", ingresaron a la vivienda de Andrea, ubicada en la colonia Maximiliano Calderón. Durante este acto delictivo, sustrajeron una cartera color café y dos teléfonos celulares. La abuela de la víctima fue testigo del robo y logró identificar a los perpetradores, ya que conocía a "El Chequin" por su relación sentimental con la hermana de Andrea.

La situación se complica aún más, ya que "El Chequin" ha tenido conflictos previos con la madre de la víctima, incluso llegando al extremo de ponchar las llantas de su camioneta. Además, la esposa de "El Chequin" envió una carta a su hermana en la que confesó que su pareja y su suegro estaban involucrados en el robo. En la misiva, expresó su temor por posibles represalias, ya que "El Chequin" tiene antecedentes en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

Durante la audiencia, la defensa solicitó que se resolviera el caso en ese mismo momento, el juez decidió vincular a proceso a "El Chequin", otorgando un plazo de investigación de dos meses. Debido a que tanto la víctima como los testigos manifestaron temer por su integridad física, el juez dictó prisión preventiva oficiosa y justificada para el acusado. En consecuencia, fue arrestado inmediatamente tras la audiencia.

La próxima audiencia está programada para el 7 de julio. Por ahora, "El Chequin" ha sido trasladado al penal en Saltillo. En esta audiencia solo estuvo presente el y no su padre, pues no ha sido posible notificarle ya que no se logró localizar.