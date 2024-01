Selena Gomez afirma que su próximo álbum podría ser el último de su carrera

Tras la popularidad de su serie "Only Murders in the Building" y su marca de cosméticos "Rare Beauty", Selena Gomez ha conseguido posicionarse como una de las celebridades más exitosas de los últimos años; sin embargo, muchos fanáticos han mostrado preocupación por su faceta como cantante.

Pese a haber lanzando una canción en agosto del año pasado, "Single Soon", y confirmar que su nuevo disco saldrá muy pronto, la intérprete de "Sad Serenade" consideró que su próximo álbum también podría ser el último.

Durante su participación en el podcast Smartless, Gomez compartió detalles sobre el inicio de su carrera musical, la cual comenzó bajo el sello discografico Hollywood Records, subsidiaria de Walt Disney.

Comencé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido, así que seguí adelante. Pero cuanto mayor me hago, más pienso: 'Me gustaría encontrar algo con lo que asentarme'", confesó.

Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero probablemente elegiré actuar", reveló la artista de 31 años. "Voy a querer relajarme porque estoy cansada".

De este modo, todo parece indicar que Selena Gomez había encontrado su lugar en la actuación, pues con tan solo su interpretación como Mabel Mora en la serie Star+ ha conseguido dos nominaciones al Emmy.