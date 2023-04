Sin salario los De confianza

Aún no se tiene una fecha para el pago de la nómina de los trabajadores de confianza de Altos Hornos de México, debido a que la empresa no cuenta con recursos para cubrir esta prestación de su personal.

El departamento de Recursos Humanos de la siderúrgica emitió este lunes un correo interno al personal de confianza, en donde se señala que la situación que se vive en la empresa dificulta el pago del personal, incluso algunos trabajadores no han recibido ni la primera quincena del mes de marzo.

El correo que circulo señala "las nóminas de empleados no ha sido posible pagarse en tiempo y forma debido a que nuestros ingresos actuales son muy variados, sin fecha fija de recibirlos y montos bajos".

Se agregó, "todos estamos haciendo una labor muy destacada, compleja y desgastante, para poder mantener la empresa viva, conseguir ingresos, negociación, etc, y muy en especial en nuestra casa, con la familia, pero No podemos aún determinar una fecha para alcanzar la normalidad, porque no esta en nuestras manos, por lo que es importante mantener la calma y proseguir".

Se indicó que la falta de pago no exime a nadie, en donde incluso hay trabajadores que no han recibido el pago de la primera quincena de marzo, pero se informó que todos los días están al pendiente de los ingresos de la empresa para liquidar de inmediato.

Personal de confianza se encuentra al borde de la desesperación por la falta de pago, así como el retraso de los vales que tampoco se han entregado, por lo que amagan con tomar acciones para presionar a la empresa.

Y es que a pesar del temor que existe entre los trabajadores por el riesgo de ser dados de baja, el personal de confianza convoca el día de hoy a una manifestación a las 10 de la mañana en el Ave Fénix, e incluso amagó con bloquear los accesos para las pipas que abastecen de gas a los equipos.