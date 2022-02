Snoop Dogg fuma "enormes" cigarros de marihuana antes de su presentación en el Super Bowl

Snoop Dogg logró dar una calada a escondidas justo antes de subir al escenario con sus compañeros leyendas del hip hop en el Super Bowl de 2022 .

Las cámaras de producción captaron al músico de 50 años y conocido defensor de la marihuana fumando discretamente lo que parecía ser un gran porro poco antes de su actuación junto a Dr. Dre, 56, Kendrick Lamar, 34, Mary J. Blige, 51, 50 Cent, 46, y Eminem , 49.

Un clip de él agachado cerca del escenario y recibiendo algunos golpes de la supuesta articulación ha estado circulando en las redes sociales después de que el locutor deportivo Rafa El Alcalde lo compartiera por primera vez en Twitter .

'Calentando antes de subir al escenario para el espectáculo de medio tiempo', decía el tuit, que ha obtenido 3,2 millones de visitas y ha sido compartido 36,7 mil veces.

Si bien la marihuana recreativa es legal en California, la Liga Nacional de Fútbol tiene una política estricta contra el uso de la droga. Sin embargo, tanto las celebridades como los fanáticos esperaban que Snoop Dogg se iluminara en el escenario dada su reputación e historial de fumar hierba mientras actuaba.

Si Snoop Dogg se drogaría mientras actuaba era una pregunta tan popular antes del juego que la plataforma de apuestas Bovada permitió a los fanáticos apostar.

Se sabe que Snoop Dogg fuma marihuana dentro y fuera del escenario, así como en algunos lugares inesperados. Admitió en 2014 que se encendió un cigarrillo en un baño de la Casa Blanca, e hizo la confesión en su programa de Youtube GGN ('Double G News Network') cuando el comediante y presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel le preguntó.

Según los informes, la NFL tenía otras preocupaciones sobre la actuación del Super Bowl repleta de estrellas además del consumo de marihuana de Snoop Dogg.

Los ejecutivos de la cadena intentaron 'censurar asquerosamente' a la leyenda del rap Dr. Dre antes del programa, a pesar de que la estrella desembolsó $ 7 millones del presupuesto de $ 13 millones del programa, reveló una fuente cercana al rapero.

Según la información privilegiada, en las semanas previas al gran juego, en el que los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bengals de Cincinnati 23 a 20, los funcionarios de la liga habían presionado a la ex estrella de la NWA sobre las letras y el contenido de las canciones que planeaba interpretar en el escenario. .

Específicamente, los funcionarios discreparon con la letra del éxito de 1999 del rapero 'Still DRE' - 'Still joder con los ritmos, todavía no amando a la policía' - letra que la estrella pronunció desafiante durante el programa del domingo de todos modos para disgusto de los jefes de la NFL.

La liga también ordenó a la estrella que no se arrodillara durante la actuación, una medida que se ha convertido en un método popular de protesta contra el racismo, una orden que el artista cumplió de mala gana, según la fuente.