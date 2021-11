noviembre 30, 2021 a las 11:32 CST

´Spider-Man: No Way Home´: Revenden boletos ¡hasta en 15 mil pesos! Esto en sitios de venta en línea como Mercado libre.

Luego de la locura que se vivió durante la preventa de boletos de ´Spider-Man: No Way Home´, los revendedores ya han salido de entre las sombras.

Y es que, muchos de los usuarios que reportaron no habían podido conseguir boletos para el estreno de ´Spider-Man: No Way Home´, también acusaron de la reventa de boletos hasta en 15 mil pesos.