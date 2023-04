Stormy Daniels rompe el silencio y esto opina del juicio contra Donald Trump

Stormy Daniels rompió el silencio sobre el juicio que se desarrolla en contra de Donald Trump, ya que dio su opinión sobre el caso que se inició luego de que acusó al ex presidente de sobornos.

Entrevistada por medios locales, la actriz Stormy Daniels dijo que no tiene ningún inconveniente en que se le llame para rendir su testimonio en el juicio contra Donald Trump.

De la misma forma, Stormy Daniels dio su opinión sobre las penas que podrían interponerse en contra del ex presidente de Estados Unidos, debido al caso que se abrió en su contra por sobornos.

¿Qué dijo Stormy Daniels sobre el juicio contra Donald Trump?

Al ser entrevistada en el programa Fox Nation, Stormy Daniels rompió el silencio en torno al juicio contra Donald Trump que se inició luego de que ella lo acusada de sobornos.

Sobre el procedimiento judicial, la actriz de cine para adultos dijo que desde su opinión, el caso de soborno no amerita que el ex mandatario sea llevado a la cárcel.

No obstante, apuntó que otras cuestiones que ha hecho Donald Trump, sí merecen que lo lleven a prisión en caso de sea declarado culpable.

Además, Stormy Daniels afirmó que no tiene "nada que ocultar", pues aseveró que es la única persona que ha estado diciendo la verdad en torno al caso.

Debido a lo anterior, sugirió que debe ser llamada a testificar en un eventual juicio, pues de no hacerlo, su credibilidad quedaría soterrada.

"Siento que si no lo hacen, pinta la imagen de que saben algo sobre mí que me hace poco confiable o no confiable (...) Hacer que me llamen y me pongan en el estrado legitima mi historia y quién soy, y si no lo hacen, casi parece que me están escondiendo"

STORMY DANIELS

Por otro lado, Sotrmy Daniels dijo que teme que Donald Trump evada una pena en prisión aun cuando sea declarado culpable.

Y es que apuntó que de ocurrir de esa manera, se "abre la puerta para que otras personas piensen que pueden salirse con la suya haciendo eso, y cosas peores".

Donald Trump fue acusado por sobornas a Stormy Daniels y otras 2 personas en 2016

Cabe destacar que Donald Trump es acusado de falsificar documentos sobre una serie de pagos para encubrir 3 casos en medio de las elecciones presidenciales de 2016, en las cuales salió victorioso.

Particularmente, el ex presidente es señalado por pagar 130 mil dólares a Stormy Daniels, con quien habría mantenido una relación extramatrimonial durante el 2006, la cual él ha rechazado.

Incluso, el pasado martes 4 de abril, Donald Trump se declaró "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan por orquestar una trama de soborno para evitar que dieran información dañina sobre él.