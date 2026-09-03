Bebé en Tamaulipas es registrado como Isisi tras el Mundial 2026

Un bebé fue registrado como "Isisi" en Tamaulipas. El nombre nació de la frase "¿Y si sí?" que se hizo popular con la Selección Mexicana.

La creatividad de unos padres en Matamoros, Tamaulipas, convirtió una popular frase futbolera en el nombre oficial de su hijo.

El bebé fue registrado como "Isisi", una adaptación de la expresión "¿Y si sí?", que se volvió viral entre los aficionados de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

El caso llamó la atención en redes sociales y fue confirmado por autoridades del Registro Civil de Matamoros, que explicaron cómo una ocurrencia ligada al fútbol terminó plasmada en un acta de nacimiento.

¿Por qué le pusieron "Isisi" al bebé de Tamaulipas?

De acuerdo con Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoros, el menor de edad quedó registrado oficialmente únicamente como Isisi, sin otro nombre de pila; los apellidos de la familia no fueron revelados por cuestiones legales y de seguridad.

"Se le hizo original y a nosotros nos llamó la atención particularmente que se pusiera Isisi"

Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoros

La elección está relacionada con la conversación generada alrededor de la Selección Mexicana y la expectativa de avanzar más allá del famoso quinto partido, en donde la frase "¿Y si sí?" se convirtió en una expresión recurrente entre los aficionados de la Selección Nacional durante el Mundial 2026 y terminó inspirando a estos padres tamaulipecos.

Así, una frase que se relaciona con el Tri durante su participación en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en el peculiar nombre de un bebé registrado oficialmente en Tamaulipas.