¡Te voy a sacar de Pasta de Conchos!

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tras señalar que nadie va a pelear por el rescate de los restos mortales de los mineros como su propia familia, Rosa María Mejía, viuda de Rolando Alcocer expresó, mientras yo tenga salud me toca luchar por él, por mi esposo.

Aclaró a su vez que se ha generado mucha controversia en torno al segundo rescate independiente, se menciona que fui yo la que comenté eso, lo cual desmiento y no es por temor, pero en lo personal no voy a decir si me sumo o no, sin embargo, quiero comentar que el rescate independiente sí se puede realizar, aclaró.

Externó que al final de cuentas es su lucha de 18 años, es su dolor, su sentir, y el exigir el rescate y justicia para los seres humanos que quedaron atrapados en las entrañas de la tierra pues nadie hizo nada en su momento para rescatarlos.

Señaló que sus hijos y nietos son su vitamina para seguir adelante, "esto es lo que me mantiene viva, el rescate de los mineros, de mi esposo que no mereció quedar sepultado vivo en esa mina", abundó.

"Yo sé que Dios es tan grande y tan bueno, que nos ha mantenido aquí en pie de lucha pues si no está Dios con nosotros, no somos nadie ya que él es quien nos sostiene aquí".

Agregó que, si las viudas no se resignan a dejar el rescate, mucho menos lo van a hacer los padres biológicos de los mineros que permanecen ahí a la intemperie.

"A mi esposo solamente le pidió que me cuide, que me eche porras para poderlo sacar, él es mi esperanza de poder llegar hasta donde esté, se lo pido primero a Dios y luego que le dé permiso a Rolando para que venga y me de fuerza para aguantar todo esto pues sé que él está aquí conmigo, por eso andamos aquí", externó.