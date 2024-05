Tragedia en San Pedro que dejó 9 muertos se convirtió en noticia mundial

La tragedia ocurrida ayer miércoles 22 de mayo en San Pedro se ha convertido en noticia mundial.

Medios como Telemundo, Univisión, El País, CNN, El Mundo, The New York Post, The New York Times, entre otros, le han dedicado un espacio en su portal, a este hecho que ha enlutado a nueve familias en Nuevo León.

En su cuenta de X El País señaló que la Conagua sí había pronosticado lluvias y viento para Nuevo León, haciendo énfasis a lo ocurrido en San Pedro.

"Conagua había advertido desde la mañana de fuertes lluvias y viento en Nuevo León. El candidato Álvarez Máynez ha señalado que se llevará a cabo una investigación y que serán muy transparentes con las averiguaciones que se hagan".

The New York Times también señaló que el clima que se presentó ayer por la noche en San Pedro, sí estaba pronosticado.