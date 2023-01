Utilizan taxis como InDriver

Taxistas utilizan las unidades para brindar servicio a través de InDriver, generando molestia entre los usuarios y entre los dirigentes de transporte, quienes señalaron que no toleraran ese tipo de hechos.

Javier Hernández del Ángel, Secretario General de la Federación de Transportistas de CTM, indicó que se recibió una queja en la base de la línea Premier, de personas que señalaron que solicitaron un InDriver y llegó una unidad de taxi.

Se investigó el caso y se dio con el chofer quien a través de la plataforma ofrece el servicio con el auto de alquiler, el cual cumple con el modelo, al ser un Versa 2020, pero no con el resto de los requisitos.

Mencionó que no se tolerará ese tipo de acciones ni se permitirá que un chofer haga uso de las plataformas, por lo que se deberá decidir bajo que esquema desea trabajar y en caso de seguir con la plataforma será dado de baja.

Señaló que se mantiene la competencias con las unidades de plataforma, pero no por eso se tolerarán ese tipo de acciones, que no sólo es un comportamiento desleal a la línea de taxis, sino que además es un engaño para los usuarios de la plataforma que solicitan un vehículo y llega una unidad de taxi, por lo que no se permitirá ese tipo de acciones.