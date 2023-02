Wolverhampton golea a un Liverpool en caída libre; Raúl jugó 30 minutos

A poco menos de un mes de enfretar al Real Madrid en los Octavos de Champions League, Liverpool se mantiene en caída libre tras ser goleado 3-0 por Wolverhampton en el Molineaux Stadium; Raúl Jiménez jugó los últimos 30 minutos.

Ante los dirigidos por Julen Lopetegui, los ´Reds´ sumaron la séptima derrota de la temporada y con 29 puntos queda ya a 11 de la Champions, que marca un Newcastle empató ante West Ham (16º).

ACCIONES DEL PARTIDO

El central camerunés de los 'Reds' Joel Matip, con un gol en contra, abrió el marcador nada más empezar (5´) y tanto Craig Dawson (12´) como el portugués Ruben Neves (71´) completaron la goleada para los 'Wolves', que de esta manera se alejan del descenso.

A decir de Jurgen Klopp, el principio del partido no fue el esperado, todo lo contrario, ya que terminó recriminándose el hecho de irse abajo en el marcador de manera tempranera y por ´errores´.

Obviamente fue un inicio horroroso. Dos goles que no pueden concederse así. Nos pusimos 2-0 abajo por nuestra culpa. Estuvimos muy pasivos en ese momento. No tengo explicación. No hay excusas", dijo Jürgen Klopp tras el partido.

Con este holgado triunfo, los ´Wolves´ de Raúl Jiménez ´respiran´ ante el agobio de la zona baja de la Premier League, ya que suman un total de 20 puntos (en 21 partidos) y se escapan a dos del Everton, último equipo que perdería la categoría.

Por su parte, Liverpool jugará el Derbi de Merseyside ante Everton urgido de sumar unidades que los mantenga con la esperanza de clasificarse a la siguiente temporada de las ligas europeas, aunque de momento, la ´zona Champions´ se encuentra a 11 puntos de distancia, mismas unidades que le saca de ventaja a Everton en una posible ´lucha por la permanencia´.