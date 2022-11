Y amaga la CFE con cortarle la luz

La situación económica de Altos Hornos de México es crítica, con el paro de equipos por la falta de materia prima y el riesgo de la suspensión de energía eléctrica, por el adeudo que se tiene con CFE, que implicaría el paro de algunas áreas de la empresa acerara, que afectaría aún más su situación.

En los últimos días circularon fuertes versiones sobre el posible corte del servicio de energía eléctrica en AHMSA, por el adeudo de más de 147 millones de pesos a la paraestatal, desde el pasado mes de septiembre.

Incluso se informó que el corte se podría dar después de las 3 de la tarde, de no llegar a un acuerdo en la negociación que se llevaba en la Ciudad de México para cubrir con el adeudo, lo que generó gran incertidumbre.

Representantes de la empresa negaron brindar cualquier información con respecto al tema, manteniendo las especulaciones en este sentido.

Por su parte Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, señaló que no se tiene información al respecto y que hasta el día de ayer los equipos seguían trabajando de manera normal.

Informó que desde el pasado domingo se manejó la información sobre el posible corte, pero los equipos operaron de manera normal.

"Desconocemos si existe alguno adeudo o no y no soy quien para saberlo ni decirlo, no hay nada oficial, pero no debería ponerse en riesgo la seguridad de los trabajadores, por lo que primero deberían sentarse a platicar y llegar a un arreglo".

Indicó al mencionar que en caso de que se dé un corte de energía, se debe dar a conocer a la empresa para que tome las medidas pertinentes, ya que existen equipos en funcionamiento que de suspenderse la energía podría representar un riesgo para los obreros.

Este tipo de situaciones se presentaron en el corte que se dio el mes anterior en la Mina 8 de la región Carbonífera, en donde dejaron algunos trabajadores atrapados al interior de la mina y cortaron el servicio de ventilación, lo que pudo ocasionar algún accidente con los mineros ante esta situación.

Trascendió que algunos equipos pararon de manera preventiva en caso que se diera el corte de energía y no se vieran afectados, además que existen otros equipos como el Alto Horno 5 que se encuentran parados por la falta de insumos.

En cuanto al Alto Horno mencionó que falta carbón coque, por lo que entró en paro por un lapso de 72 horas, pero es debido a la falta de materia prima.

En cuanto al tema de la energía eléctrica, el dirigente sindical dijo que es necesario que se llegue a un acuerdo, para evitar que se tomen estas acciones que impactarían la producción y pondría en riesgo a los trabajadores.