El senador del PAN, Yunes Márquez dijo que no acepta que se le quiera imponer el sentido de su voto, en ningún caso.

"Ni cobarde ni traidor, salí del Hospital para venir a dar las razones de mi voto, y para responder a quienes me han agredido, he sido objeto de un linchamiento público, como pocas veces alguien lo ha sufrido, querido hacerme responsable del destino de México, como si realmente estuviera en mis manos y no, no está en mis manos, está en manos de todos los mexicanos"