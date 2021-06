Algo Más...

Opinión

INCORPORAN 42 ESCUELAS MÁS...

EL GOBERNADOR...

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS estuvo ayer en su natal Torreón, donde en conjunto con dirigentes de la Sección 38 del SNTE, entregaron dos ambulancias para fortalecer los servicios de traslado y atención médica que brinda el magisterio...

AHÍ MISMO...

EN LA PERLA DE LA LAGUNA, el MANDATARIO, con integrantes de la Mesa de Trabajo del Sector Educativo, revisaron los avances y resultados de la estrategia en materia de regreso a clases presenciales en Coahuila...

EL GOBER...

INFORMÓ sobre el inicio de la tercera etapa del plan piloto con la incorporación de 42 escuelas más: 6 escuelas en la Región Carbonífera; 12 en la Región Laguna; 4 más en la Región Norte y 20 en la Región Sureste...

´COAHUILA CONTINÚA UNIDO...

Y EN LA DIRECCIÓN correcta rumbo al regreso a clases´, señaló el HUÉSPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA...

BIEN POR ÉL, que sigue mostrando su interés por las y los coahuilenses...

EN COAHUILA VAMOS BIEN...

AYER, EN EL SUBCOMITÉ COVID19 de la Región Laguna analizaron a detalle los indicadores de ocupación hospitalaria, los avances en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus y los reportes de resultados de diversos eventos deportivos...

SIGAMOS DANDO EL EJEMPLO...

DE QUE SÍ SE PUEDE MANTENER EL EQUILIBRIO entre la reactivación económica y la salud. Declaró el Gobernador, haciendo hincapié en que COAHUILA, ¡se mantiene en semáforo verde!...

HE ESCUCHADO EN ESTOS DÍAS...

UN SINNÚMERO DE BARBARIDADES; entre ellas, que MORENA ganó en el país en la pasada elección...

VAMOS A DECIRLO CON TODAS SUS LETRAS:..

SÍ, CIERTAMENTE, Y BAJO CIERTA ÓPTICA, los resultados se pueden ver como un triunfo para el presidente. Para quienes esperábamos la debacle, la ansiada derrota no llegó en los términos que hubiéramos querido...

NO LLEGÓ EN LAS CONDICIONES QUE EL PAÍS NECESITA...

LO QUE SIGNIFICA QUE los despropósitos presupuestarios y los malabares económicos van a perdurar; es decir, vamos a seguir caminando al filo de la navaja. El presidente va a continuar haciendo chilar y huerta con las finanzas públicas; y la mayoría de los diputados, como el chinito, nomás mirando...

AUN ANTES DE QUE SE CONOZCA...

EL INFORME QUE CONTIENE LOS PERITAJES sobre las causas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, el cisma político comenzó con las filtraciones y avances que publicó The New York Times, que adelantó parte de lo que este martes se hará oficial con el primer dictamen técnico que entregó al Gobierno de la Ciudad de México la empresa noruego-alemana DNV y en el que se precisa lo relativo al método y los cálculos en la construcción de esa obra...

PRETENDE JUSTIFICAR LA FALLA...

DICIENDO QUE sus adversarios quieren poner a pelear a Ebrard y Sheinbaum´...

AL SEGUIR CON SUS CRÍTICAS A LA CLASE MEDIA...

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aseguró que hay un sector en esta clase que siempre ha sido muy individualista, aspiracionista, que siempre le da la espalda a su prójimo y que sin escrúpulos morales quiere ser como "los de arriba"...DURANTE LA MAÑANERA...

EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL CALIFICÓ DE "INCREÍBLE" que la clase media apoye a gobiernos corruptos, pero señaló que esto es debido a que son muy susceptibles a la manipulación...SIN EMPACHO....

ACUSÓ DE QUE ESTE SECTOR DE LA CLASE MEDIA son partidarios del "que no transa no avanza". "Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que es lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole como son partidarios del que no transa no avanza, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble...

HASTA PARA PRESTAR...

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que tiene posibles sucesores "hasta para prestar" y que la oposición busca confrontarlos por el accidente del metro que dejó 26 muertos. Están los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo. A lo mejor surjan pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hay hasta para prestar", expresó...

DEJEN DE POLITIZAR...

ANTE LA CANCELACIÓN DEL PUNTO DE VACUNACIÓN de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, que de manera unilateral decidió suspender el delegado de Bienestar, Reyes Flores, el alcalde de Saltillo, MANOLO JIMÉNEZ Salinas, hizo un llamado a dejar de politizar el tema y recordó que las campañas políticas quedaron atrás y lo importante es trabajar y sacar adelante los temas importantes para la gente, sin excusas y con resultados como siempre se ha hecho en Saltillo por el bien de la población...RECORDÓ QUE...

DESDE ANTES DEL INICIO DE LA VACUNACIÓN A ADULTOS MAYORES se entregó al gobierno federal un plan para tener un proceso digno y efectivo con más de siete sedes, el cual no fue aceptado. Incluso, por la desorganización de las primeras jornadas de vacunación el Subcomité Técnico de la Región Sureste y el Ejército Mexicano tuvieron que intervenir con acciones extraordinarias en los diversos puntos para que se pudiera dar una atención digna a la gente que llegó a esperar hasta ocho horas en la fila bajo el sol para ser vacunada, desde entonces, por la negativa de la delegación Federación a coordinarse, el proceso de vacunación ha sido desgastante en la capital de Estado...

ABUR...