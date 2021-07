Opinión

APOYO A 274 ESCUELAS...

LA MAÑANA DE AYER...

EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, encabezó la entrega de mobiliario y material de salud a 274 escuelas de educación básica de toda la entidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura y limpieza rumbo al próximo ciclo escolar que iniciará en el mes de agosto...

SE ENTREGARON...

EN TOTAL 15 mil 960 UNIDADES, ENTRE MESAS Y SILLAS para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como dos mil pruebas COVID-19, tres mil caretas, mil dispensadores de sanitas y mil quinientos dispensadores de jabón y gel antibacterial...

´GRACIAS AL ESFUERZO DE TODOS...

COAHUILA SIGUE SIENDO UN REFERENTE NACIONAL en el combate a la pandemia y el retorno seguro a clases presenciales´, expuso el MANDATARIO durante su intervención...

POR OTRO LADO...

EL MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, ARTURO ZALDÍVAR, lo declaró "un día histórico para las libertades". El pasado 28 de junio, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia aprobó, por ocho votos contra tres, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de marihuana. "Se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la mariguana", declaró Zaldívar. En términos prácticos, el consumo de la marihuana dejará de estar penado en México...

LA VERDAD ES QUE...

No existe duda, que todas las drogas afectan la salud y la conducta, tanto las permitidas como las prohibidas. Si no afectaran, no habría centros de salud y lugares para la rehabilitación de los consumidores. Sin embargo, los legisladores en México consideran que es necesaria la legalización de la mariguana para progresar como nación. Quienes no piensan que estas disposiciones son positivas son señaladas como retrogradas, con ideas arcaicas por parte de la 4T...

CON EL PRETEXTO...

DEL "LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD" que es un concepto muy subjetivo y ambiguo, se justifica este acto que ha costado infinidad de problemas, muertes y adictos que sigue en aumento...

MÁS QUE CONSULTA POPULAR...

PARA DECIDIR SI SE LLEVAN A JUICIO A EXPRESIDENTES, Morena planea implementar un verdadero ejercicio electoral, quieren como dicen en mi pueblo ´SANGRE´ con movilizaciones de militantes y clientes solidarios como son los beneficiados por los programas sociales. Pero además de los 20 mil siervos de la nación, que ahora integrarán las "brigadas por la justicia", los que deben entrarle con singular alegría, alma, vida y corazón, son todos los funcionarios electos, desde alcaldes, diputados y gobernadores...

LA RAZÓN, QUE DEBEN CONSEGUIRSE...

MÁS DE 38 MILLONES DE VOTOS POR EL SÍ para que sea vinculante. No creo que alguien en su sano juicio vaya por el no, pero la cosa no es ganar, sino tener la cifra correcta de votos. Recordando que luego viene el otro refrendo para la permanencia de ya saben quién...

LAS DECLARACIONES DEL SUBSECRETARIO DE SALUD...

DEL MOVIMIENTO POR LA SALUD SE DA UN DÍA DESPUÉS DE QUE el funcionario federal señaló que el movimiento de los padres de niños con cáncer forma parte de una campaña de la derecha internacional que tiene una vocación "casi golpista" contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México...

A MEDIADOS DE ESTE MES...

ISRAEL RIVAS RECORDÓ QUE YA SE CUMPLIERON más de 900 días sin medicamentos oncológicos, pese al constante llamado de organizaciones civiles al gobierno para el abasto...

AYER. PESE A LA LLUVIA...

PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER COMENZARON EL BLOQUEO EN EL AICM para exigir la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell por sus declaraciones de hace unos días en el sentido de que sus protestas iban en un sentido de golpe de estado y por el desabasto de medicamentos oncológicos...

LUEGO DE LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE HUGO LÓPEZ-GATELL...

QUE CALIFICÓ DE DESAFORTUNADAS e insensibles, VERÓNICA MARTÍNEZ, senadora por Coahuila, solicitó la comparecencia del Subsecretario de Salud federal para que explique cómo y cuándo resolverá el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer...

LAS MUESTRAS DE REPUDIO...

HACIA EL SUBSECRETARIO, continúan aumentando por la irresponsabilidad e insensibilidad exhibida por éste, tendrá que ser removido de ese cargo público y además rendir cuentas ante el Congreso de la Unión, consideró la diputada MARTHA LOERA ARÁMBULA.

EXHORTA LENCHO...

A FRONTERENSES para que cuiden su salud y haciendo eco al llamado hecho por el GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, recomienda no bajar la guardia ya que la pandemia aún permanece...

POR LA DISMINUCIÓN DE CASOS...

DE COVID EN LA REGIÓN CENTRO-DESIERTO DE COAHUILA, el Subcomité de Salud aprobó la realización de dos conciertos y un Rodeo Súper Bull Internacional en San Buenaventura, así como la "Bendición de Cascos" en el Pueblo Mágico de Candela, todos en julio.

Para el 4 de julio se programa el concierto de la Banda Recodo y Banda Los Recoditos, el día 17 el concierto del Conjunto Primavera y Leandro Ríos, mientras que el día 25 se tendrá la realización del rodeo, todo esto en la plaza de toros de San Buenaventura.

ADEMÁS...HABRÁ UNA SEMANA artístico y cultural del 12 al 18 de julio dentro de la celebración del Santo Patrono de San Buenaventura, no propiamente como la Feria...

