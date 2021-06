Opinión

BARTLETT; TRES VECES ASESINO: RIGO...

TRAS SEÑALAR...

QUE COMO HA SUCEDIDO en las últimas semanas, el de ayer fue un día positivo para la Entidad, al registrar indicadores muy bajos en Coronavirus, lo que permite reactivar escuelas y ya se proyecta el ciclo siguiente, la aprobación para incorporar más planteles al Plan Piloto, reactivar la economía y seguir generando la mano de obra que requiere la nueva empresa e industria que desea invertir en Coahuila. El GOBER, MIGUEL ÁNGEL ROQUELME Solís, anunció los planes de la empresa VOSS en el municipio de Arteaga...

LA EMPRESA VOSS AUTOMOTIVE...

DE ORIGEN ALEMAN y dedicada a la fabricación de uniones hidráulicas del ramo automotriz, que desde el 2011 se estableció en COAHUILA, a través de sus directivos, anunció inversión de 21 millones de dólares y la generación de 515 nuevos empleos...

VOSS RATIFICA SU CONFIANZA EN COAHUILA...

POR SU SEGURIDAD, ESTABILIDAD LABORAL y mano de obra calificada. ´Gracias por seguir eligiendo a nuestro estado como destino para sus proyectos de crecimiento. Les deseamos el mayor de los éxitos´, dijo el HUÉSPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA´.

RIQUELME SOLÍS...

DIJO QUE EN las próximas semanas, dará a conocer en el sureste las inversiones que se tienen pendientes así como la llegada de nuevas empresas a las diferentes regiones del estado, principalmente en la Comarca Lagunera...

POR OTRO LADO...

COMENTÓ QUE le dio mucho gusto saludar a su amigo ENRIQUE ALFARO, Gobernador de Jalisco, donde dijo, le dieron un emotivo recibimiento...

´TUVIMOS UNA PRODUCTIVA PLÁTICA...

EN LA CUAL ABORDAMOS DIVERSOS TEMAS de relevancia nacional, además de planear una agenda de proyectos coordinados para bienestar de la población de nuestros estados...

"BARTLETT ES TRES VECES ASESINO:...

MATÓ LA DEMOCRACIA EN EL 88 CON LA CAÍDA DEL SISTEMA; mató a ´Kiki´ Camarena y es culpable de la muerte de los MINEROS EN COAHUILA", acusó RODRIGO FUENTES Ávila, presidente del PRI Coahuila, además de señalar que Manuel Bartlett ha sido acusado desde robarse una elección presidencial hasta enriquecerse a la sombra del poder o, incluso, "hay quienes lo señalan como uno de los participantes en el homicidio de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)"...

"POR SU NATURALEZA COMO SERVIDOR PÚBLICO...

Y EL PASADO QUE ARRASTRA, Manuel Bartlett busca encontrar culpables de su propia ineptitud, su desdén por los trabajadores del carbón y acaso su desconocimiento de las leyes en materia de minería y electricidad", indicó el líder tricolor...

ALTO AL ECOCIDIO...

LA EXIGENCIA PARA DETENER LA OPERACIÓN DE UN TAJO donde se extrae carbón de forma arbitraria a mediados del río Sabinas llegó hasta el Congreso del Estado para solicitar a las autoridades federales un alto al ecocidio. Este tajo, produjo que el cauce del río fuese detenido y desviado, causando la devastación por completo del ecosistema, señaló el Diputado JESÚS MARÍA MONTEMAYOR en un Punto de Acuerdo.

SIN FECHA...

LA REAPERTURA de la Frontera con ESTADOS UNIDOS, la venida de ALEJANDRO MAYORKAS, secretario de seguridad en el vecino país del norte, no aportó nada en este sentido, de modo que tendremos que seguir a la espera de poder visitar el WEST TEXANO y visitar a mis familiares, además de saludar algunos amigos...

EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI)...

INVESTIGA PRESUNTOS VÍNCULOS con el crimen organizado de los gobernadores electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, además de tres diputados federales reelectos. En esta lista del CNI -de carácter confidencial- se encuentra el candidato de Morena y gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. "De él se tienen documentados presuntos nexos con el cártel de Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán e Ismael ´El Mayo´ Zambada", señala el rotativo...

A LA ALZA...

COAHUILA mantiene a la baja la incidencia en casos de coronavirus, la pruebes, es que ayer se reportaron 8 casos nuevos, incluidas 5 defunciones. Pero Cuatro Ciénegas duplicó la cifra de Covid-19, con los 4 de ayer, suman 8, superan a Monclova que tiene 7 activos...

ESTE CALOR INTENSO...

FRENÓ POR ALGUNOS MINUTOS (u horas) la escritura de esta mí colaboración, me sentí cansado y decidí dejar la ´compu´ que está muy cerca de mi cama, me recosté para descansar un poco , encendí el televisor y poco a poco me fui quedando dormido, no sé cuántos minutos pasaron, cuando de pronto sentí un apretón en mi dedo grueso del pie derecho, lo que me hizo despertar asustado, pero una dulce vocecilla me tranquilizó: Soy yo abuelo, ÁNGELA, me acaban de poner dos vacunas y no lloré, comentó la pequeña de escasos 4 años y meses...

CON SU TIERNA VOCECITA...

AGREGÓ: ´NO TE ASUSTES, me dolió un poco, pero no lloré, vine a verte a ti y a la ABUELA. ¿Quieres comer? Le pregunté, ´No mi mamá está preparándome espagueti´, dijo, ´deja darte un masaje si quieres quítate los calcetines o así, así con calcetines pues´...

ANGELA...

POCOA POCO me dio el masaje y la verdad me hizo sentir muy bien, porque logra suavizar no solamente la tensión de los pies, sino de la cara, pues poco a poco, el rictus cansado de la expresión facial desapareció. En verdad la niña tiene manos de ángel porque tan pronto terminó, me levante y de nuevo a la computadora logrando terminar este espacio...

