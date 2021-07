COMPARTE MARS EXPERIENCIAS...

Opinión

QUE LAS REUNIONES SOCIALES son el principal foco de contagio del Covid-19 y no el retorno a las aulas, el Gobernador MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís compartió el aprendizaje que tuvo Coahuila, al enfrentar la pandemia...

EL HUÉSPED PRINCIPAL...

DE PALACIO ROSA, recomendó al director general del Conalep, ENRIQUE KU HERRERA, ante quien precisó que los salones de clases no son un foco de infección mayor al que puede haber en bares, cantinas, restaurantes o comercios...

SE TRATA, DIJO...

QUE LA EXPERIENCIA Y EL APRENDIZAJE QUE SE TUVO EN COAHUILA sea un aporte para que en los planteles educativos del Conalep, puedan retornar de manera segura a las aulas y garantizar la formación de buenos profesionistas y la mano de obra que requiere la industria...

RECORDÓ LOS ARGUMENTOS QUE HABÍA...

CUANDO SE DECIDIÓ EL RETORNO A LAS AULAS y primero se vacunó a los docentes. Luego se expuso el riesgo en las aulas, pero esto se rebatió con la decisión de reactivar los bares, comercios y restaurantes, "el salón de clases no es un lugar más contagioso que los demás lugares. Eso ya fue estudiado en Coahuila", destacó...

EL GOBER...

DIO LA BIENEVNIDA a Coahuila a directoras y directores generales de Colegios Estatales del Sistema @CONALEPMEXICO, y al Coordinador General, @ENRIQUEKUHERRERA, para la realización de su Segunda Reunión Nacional...

ESTOY SEGURO DE QUE ESTA REUNIÓN...

SERÁ UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA FORTALECER la coordinación y los mecanismos de comunicación entre las dependencias que integran este Sistema...

AYER, COAHUILA reportó solamente 9 nuevos casos, incluidas 3 defunciones.

BIEN...

SEGUNDO AÑO QUE LOS MEXICANOS...

NO ESTÁN EN EL OTRO LADO para la celebración de la Independencia de los Estados Unidos, en este cuatro de julio de 2021, la causa es, desde luego, la pandemia de COVID-19 que tiene separadas a las dos naciones, aunque allá, infinidad de actividades se realizan como si no hubiese casos de esta enfermedad, porque apostaron todo a la vacunación masiva e inmediata de los gringos...

EN MÉXICO...

HAY QUIENES CREEN QUE DEBERÍA SER COMO EN EL VECINO PAÍS DEL NORTE, sin embargo, no es posible ya que son dos formas de atender los problemas de salud en la nación, allá no se hace salud pública y aquello que acontece no les preocupa porque todas las personas que tienen un trabajo formal y registrado pertenecen a seguros médicos privados cuyo servicio se da en empresas hospitalaria...

LA FRONTERA...

HA PERMANECIDO CERRADA DESDE EL 21 DE MARZO DE 2020. En un principio el gobierno mexicano pretendía que la medida se había instaurado y se renovaba a petición de nuestro país. Así lo afirmaban los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si así fuera, habría sido la peor decisión para los mexicanos. La medida prohíbe el cruce de la frontera para actividades "no esenciales" solo a nuestros connacionales. Los estadounidenses o residentes en la Unión Americana no sufren ninguna restricción. Es una medida abiertamente discriminatoria para los mexicanos...

EL CIERRE AFECTA A QUIENES REALIZAN "ACTIVIDADES NO ESENCIALES"...

NO SE PERMITE, POR EJEMPLO, EL CRUCE PARA PROPÓSITOS turísticos, recreativos o culturales. Se prohíben los viajes de compras o las visitas familiares "de rutina". Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales puedan regresar a Estados Unidos. También se permite el ingreso de visitantes de cualquier nacionalidad por aire. La restricción, así, no solo discrimina a los mexicanos, sino a los más pobres, a quienes no pueden pagar un avión, o a quienes han cometido el delito de vivir en la frontera...

PARA EL CUATRO DE JULIO DE CADA AÑO...

LAS TIENDAS DEL OTRO LADO TENÍAN grandes ofertas para los mexicanos, cuya visita era segura y para gastar. Era una fecha que marcaba la posibilidad de que los mismos compradores se internaran en la Unión Americana para sus vacaciones de verano, que implicaban ganancias para quienes prestan servicios turísticos, sin embargo, en este año ni compras por el Día de la Independencia y mucho menos estadía de asueto por una o dos semanas, lo que mientras continúe la sumisión del Presidente AMLO, seguirá aplicándose la medida...

UNA DE LAS COSAS MÁS IMPORTANTE...

QUE APRENDÍ DURANTE LOS MÁS DE CUARENTA Y CINCO AÑOS de hacer públicas mis opiniones, fue que cuando se vive en una comunidad que condiciona su progreso, casi exclusivamente a los resultados electorales de aquellos personajes conocidos, o con los cuales simpatizan, en un momento dado, abandonan sus aspiraciones personales...QUEDANDO ASÍ SUPEDITADO...

AL BENEFICIO QUE SE PUEDA OBTENER DE LOS QUE SALEN VICTORIOSOS en la contienda, traduciéndose eso, como una especie de lotería, donde si realmente tienes una verdadera identificación o familiaridad con los primeros actores en escena, podrás tener una posibilidad de ser tomado en cuenta y mejorar tu nivel socioeconómico, de otra manera, volverás a integrarte, resignada y pacientemente a la sociedad, y sobrevivirás para buscar la próxima oportunidad..."AMLO MIENTE COMO RESPIRA"; SENADORA LÓPEZ RABADÁN...

LA LEGISLADOR EVIDENCIA MÁS DE LAS MENTIRAS DEL PRESIDENTE...

EN LA SEGUNDA CONFERENCIA DE PRENSA...

PARA HABLAR DE LAS MENTIRAS DE LA 4T, la senadora Kenia López Rabadán refirió que de acuerdo con el taller de Comunicación Política SPIN, en su último informe -con corte al 30 de junio de este año-, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha compartido 56 mil 181 afirmaciones no verdaderas, en promedio 88 por conferencia..."ENTRE MAYO Y JUNIO... HUBO UN INCREMENTO DE 2 MIL 408 AFIRMACIONES NO VERDADERAS, es decir, cada día aumenta una más a su promedio. Esto es verdaderamente indignante. Es por ello que, como lo señalamos la semana pasada, periódicamente haremos este ejercicio para evidenciar las mentiras de la 4T", apuntó la legisladora...

