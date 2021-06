Opinión

EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS...

EL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO desde Coahuila, evento en el que se develó la edición especial del Billete Memoria de la Lotería Nacional: Proclamación de Independencia en Saltillo...

ADEMÁS...

EL MANDATARIO ESTATAL FIRMÓ LA INICIATIVA que se enviará al Congreso local para incluir en el Calendario Cívico del Estado el 2 de Julio como fecha a conmemorar oficialmente como Jura de la Independencia en Saltillo...

EL PRÓXIMO 2 DE JULIO...

SE CUMPLEN 200 AÑOS DE LA PROCLAMACIÓN de la Independencia de México, que fue lanzada anticipadamente dese Saltillo la madrugada de ese día de 1821, es por ello que se realizará una serie de actividades que dan realce a esta importante fecha cívica...

CON LA PRESENCIA DE EDUARDO VILLEGAS MEGÍAS...

COORDINADOR DE MEMORIA HISTÓRICA y Cultural de México, así como de Margarita González Sarabia Calderón, Directora General de la Lotería Nacional, el gobernador Miguel Riquelme señaló que Coahuila es un bastión de lucha que en el devenir del tiempo siempre ha estado a la delantera de los movimientos ideológicos, sociales y revolucionarios del País...

"EN NUESTRA TIERRA...

SE HAN GESTADO LOS CAMBIOS TRASCENDENTALES en los momentos cruciales de la vida nacional?, afirmó, al tiempo de hacer un recuento de los sucesos históricos que llevaron a que Saltillo fuera la primera población en proclamar la Independencia de México, el 2 de julio de 1821...

RIQUELME SOLÍS...

EXPRESÓ QUE CONMEMORAR EN COAHUILA el Bicentenario de la Consumación de la Independencia Mexicana reviste un doble honor en el contexto de nuestra historia...

"EL PRIMERO, POR ESTAR UNIDOS CON TODAS Y CADA...

UNA DE LAS REGIONES DEL PAÍS, que en distinto momento y forma gradual en aquel lejano 1821, fueron aceptando el Plan de Iguala, inaugurando así la esperanza de una patria nueva?, recordó...

"EN UN SEGUNDO MOMENTO...

ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE QUE LA ENTONCES VILLA de Saltillo fue la primera población de las Provincias Internas de Oriente y del todo el norte del Virreinato, en proclamar la Independencia de México el 2 de julio de 1821?, enfatizó Miguel Riquelme...

EN ESE SENTIDO...

SUBRAYÓ QUE RECORDAR LOS DETALLES DE LOS GLORIOSOS sucesos de julio de 1821 es conmemorar los días en que fuimos hechos libres, es honrar a las mujeres y hombres de aquella generación que fueron testigos del nacimiento de la Patria nueva, pero también del inicio arriesgado e incierto de los primeros pasos como nación independiente...

"POR ELLO, ES DE JUSTICIA REVISAR...

Y FIJAR EN LAS PÁGINAS DE LA HISTORIA coahuilense aquellos sucesos que apoyaron decididamente los vecinos de la Villa de Saltillo, La Capellanía y Palomas, convirtiéndose en el primer movimiento que consumó la independencia en el norte, encabezado por los libertadores?, dijo...

AGREGÓ QUE ESTE ACONTECIMIENTO DEMUESTRA LA CAPACIDAD de los coahuilenses por entender el momento histórico, tomar decisiones en beneficio del País y asumir con valentía las consecuencias de sus actos, no siempre comprendidos...

EN DÍAS RECIENTES...

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PROPUSO una reforma política para eliminar a los legisladores plurinominales. Me queda claro que, la mayoría de los ciudadanos, están a favor de esta eliminación. Sin embargo, dicha postura atiende principalmente a la desinformación que existe en la materia. Quizá por eso, sea bueno escuchar a las voces autorizadas en materia constitucional y política, para entender la razón por la cual es bueno contar con esta figura en nuestro sistema...

HASTA LA FECHA....

LA MAYORÍA DE LOS ARGUMENTOS QUE PUGNAN por desaparecer esta figura llevan un propósito económico, meramente un ?ahorro? bajo la malentendida premisa de que a ellos ?nadie los escogió?. Considero que ese argumento es débil desde su origen. A los jueces nadie los escoge, y devengan salarios incluso más elevados que la mayoría de los legisladores. Miles de maestros en México se encuentran asignados a tareas muy distintas a las tareas que un educador debe desempeñar y a ellos tampoco nadie los escogió. Los recursos destinados al servicio exterior son, en algunas representaciones excesivos, y a ellos tampoco nadie los escogió...

SE PUEDE DECIR....

QUE ALGUNOS LEGISLADORES NO CUMPLEN con su función de representar. Entonces, ¿debemos reducir el número de maestros que no educan adecuadamente, o el número de policías porque no nos protegen adecuadamente? Veo difícil seguir ese camino, cuando el camino debería ser pedir y exigir cuentas al legislador, al maestro y al policía, para que cumpla con su deber, y sancionar a quien no lo hiciera, mas no eliminar los espacios que puedan ser ocupados por ciudadanos comprometidos....

COVID...

28 CASOS NUEVOS, INCLUIDAS MAS 7 DEFUNCIONES se registraron ayer, manteniendo el color verde en Coahuila.

ES POR ELLO...

QUE NO ENTIENDO EL PORQUE no se abren puentes internacionales...