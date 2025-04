Empresas aplican medidas ahorrativas

Cerca de 15 empresas contratistas dejaron de trabajar en diversas empresas del giro automotriz, además se aplican medidas ahorrativas a efecto de hacer frente a la baja en la producción y en una acción dirigida a no recortar personal sindicalizado que sigue vigente en sus empleos.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dijo que aunque no tiene una cifra estimada del número de trabajadores de esas compañías que causaron baja, si es una cantidad fuerte, lo que trae como resultado aumento en el desempleo formal en la región.

Explicó que esas contratistas se dedicaban a dar mantenimiento al equipo, labores de limpieza y pintura principalmente labores que fueron asignadas a sindicalistas que aceptaron ese movimiento al estar conscientes de que es una manera de proteger la fuente de trabajo.

"También se aplican medidas ahorrativas, en el consumo de energía eléctrica, uso de papelería entre otras acciones que se hicieron a efecto de no afectar la fuente de trabajo de sindicalizados, desde inicios de año se han estado manejando esas estrategias ante la caída de la producción" enfatizó.

Por otro lado, de repente dejó de circular información sobre el tema de AHMSA, es cierto todavía se utilizan las redes sociales para ello pero no en gran presión ni llamados a la movilización, y es que en cierta forma el movimiento se contaminó por las broncas de la semana pasada.

Hoy miércoles en la plaza principal se reúnen los ex trabajadores que lidera Julián Torres Avalos, y es seguro que otra vez tomen el acuerdo de protestar como se ha hecho las últimas semanas pero en realidad y hay que ser honestos no ganan nada, solo promesas que no se cumplen.

No hay duda que todo se vale, pero también es cierto se debe de poner atención en la tranquilidad social, es cuestión de recordar que cientos de muchachos deambulan de una empresa a otra en busca de trabajo pero no encuentran la solución es la instalación de nuevas industrias.

Entonces es el momento de recordar que mientras haya movimiento jamás se va a instalar una empresa, y es cierto la historia así lo consigna por lo tanto cuestión de que los cabecillas entiendan, total nada se gana con hacer presión es un proceso legal y así se tiene que entender.

En otro tema, lo que ocurre en el IMSS por el no funcionamiento de elevadores ha ocasionado una serie de molestias entre pacientes y familiares, incluso ayer por la mañana se manejó la versión de que hay personas afectadas que piden la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo anterior al recordar que el derecho a la salud es universal y en este caso no se atiende como corresponde por la falta de elevadores por esa razón dicen que si se vale y se justifica la intervención de la CNDH para que obligue a la institución a solucionar el problema lo más rápido que se pueda.

No hay duda que el tema es de mucha importancia habrá quienes piensen que no es necesario ese servicio pero solo los que se han enfrentado a ese problema pueden dar testimonio de lo que han vivido ellos o sus familiares que requieren estudios y no se los pueden hacer por falta de elevador.

Otro problema es el manejo de alimentos para los pacientes hospitalizados, el personal encargado de ese servicio tiene que subir y bajar por las escaleras, lo que representa un serio peligro tanto por lo insalubre como por el manejo, son aspectos que en realidad vale la pena analizar.

Nos leemos mañana..