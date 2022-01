EN COAHUILA CERO TOLERANCIA...

El día de hoy en Palacio de Gobierno se conmemoró el Primer Aniversario de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, evento que presidieron el GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís y MIFGUEL FELIPE MERY, presidente del Poder Judicial

Palacio De Gobierno del Estado De Coahuila De Zaragoza, compromiso seguirán garantizando el acceso a una justicia eficaz a mujeres y niños...

CLAUDIO BRESS GARZA, ex alcalde de Piedras Negras y ex titular del Programa Bienestar, se integra al Gobierno del Estado como Secretario de Economía. Bres Garza tuvo un destacado desempeño en su natal Piedras Negras y se daba por hecho que sería relecto. ´Con el seguiremos

Impulsando grandes proyectos que detonen el potencial productivo de nuestra entidad´, señaló el Gobernador...

EL HUÉSPED PRINCIPAL DE PALACIO ROSA...

DELARO QUE AL CONOCER LOS HECHOS LAMENTABLES registrados en el municipio de Viesca, donde una joven fue privada de la vida. Hoy ha sido informado de la detención de dos sujetos probables responsables, gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad y justicia...

CONTINUARÉ AL PENDIENTE DE LAS INVESTIGACIONES para que este acto no quede impune y ejecutaremos las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las Coahuilenses. Refrendamos nuestro compromiso: en #Coahuila CERO TOLERANCIA a la violencia contra las mujeres...

EN EL MARCO DEL DÍA DEL RESCATISTA Y PROTECTOR ANIMAL, el MANDATARIO ofreció un merecido reconocimiento a médicos veterinarios de Coahuila por la realización de más de 32 mil esterilizaciones en el año 2021...

A NOMBRE DEL GOBIERNODECOAHUILA, expresamos nuestra gratitud a rescatistas, asociaciones civiles y doctores veterinarios...

PANDEMIA, LEJOS DE TERMINAR; ÓMICRON NO ES BENIGNA.-OMS...el JEFE DE LA OMS DIJO QUE LA PANDEMIA DE COVID está lejos de terminar y advirtió que Ómicron no es una variante benigna como afirman algunos...

EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA NO HAY CERTEZAS. El virus del Covid-19 ha generado una nueva forma de vida marcada por la incertidumbre. La razón luce pálida y anémica frente a la vorágine de la realidad. En pocas palabras, el caos venció al cosmos. Desde que nació la ciencia moderna -hace 200 años-, nunca había tenido una crisis de credibilidad como esta...

EN LA PANDEMIA, LA GENTE CONFÍA MÁS EN LAS RECETAS TRADICIONALES que en la ciencia. Pero no es fortuito, hemos visto las debilidades de la medicina, por ejemplo, los expertos advierten que la vacuna no es garantía de protección contra el Covid y eso genera más dudas. Aun así, es mejor tener la vacuna que no tenerla. Esto es irónico, porque casi, casi, estamos hablando de la ciencia como un acto de fe...

SI SUMAMOS TODOS LOS DISCURSOS DE LOS EXPERTOS EN MEDICINA, el conocimiento humano sobre el Covid-19 es todavía muy poco. Mientras que, por otro lado, las lecciones de la naturaleza son lentas, pero estridentes...

NUEVO RÉCORD EN NUEVO LEÓN CON 5950 CASOS NUEVOS, una muestra clara de la situación que se vive en un país que suma cantidades sin precedente, algo similar sucede en Coahuila, sin contabilizar ayer, se registró la cifra más alta con 1 mil 650 y otros estados, ayer 1,598 nuevos casos en Coahuila, incluidas 18 defunciones, cifras realmente preocupante...

Y PRECISAMENTE CUANDO PENSÁBAMOS QUE EL HUMANO GANABA LA BATALLA contra el virus, se presentó la cuarta ola de la pandemia. Nadie pudo predecirla. Ni siquiera hubo una sospecha de que esto podría suceder, mucho menos un pronóstico. De pronto se nos vino encima de nuevo el bicho...

´QUE CADA QUIEN HAGA SU JUICIO´, SEÑALÓ EL PRESIDENTE. Asimismo, descartó opinar sobre el tema para evitar la ´politiquería´. El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aseveró que cada quien debe hacerse su juicio respecto a la ´adopción´ de un bebé del DIF por parte de MARIANA RODRÍGUEZ Y SAMUEL GARCÍA, gobernador de Nuevo León.

DURANTE SU CONFERENCIA MATUTINA EN PALACIO NACIONAL, AMLO señaló que la gente es la que debe de decidir, sin que se utilicen propósitos ´politiqueros´...

SIN DUDA ALGUNA QUE CUANDO HAY VOLUNTAD DE SERVIR, los resultados saltan a la vista, es así que en esta administración municipal de mi tierra, el alcalde HUGO LOZANO Sánchez, ya avanza el tema de los servicios públicos...

LE COMENTO QUE EN ESTOS MENESTERES DE RESTAURACIÓN de vías públicas con el apoyo del Gobernador MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLIS, se pavimenta en diversos sectores con beneplácito agradecieron el trabajo de esta importante arteria de tránsito...

OJALÁ Y SE INCLUYA...

LA AMPLIACIÓN DE LA RED de agua potable que carecen de este servicio y que representan alrededor del 90 por ciento del sector urbano del municipio, su antecesora GLADYS AYALA Flores no ha tenido igual y es el principal reto que enfrenta HUGO que ya demostró a lo que llegó a trabajar por y para los sambonenses...

OTRO PROBLEMA QUE URGE ATENCIÓN...

ES LA PANDEMIA, San Buenaventura tiene demasiados contagios y sería catastrófico que no atendiera adecuadamente. Faltan demasiados personas que carecen de al menos una vacuna, les falta refuerzo y es necesario saber que la mejor medida de prevención es la vacunación, aunque registran entre 22 y 23, los dos superaron las 120...

ALGUIEN QUE TEMBIEN DEBE ATENDER...

LA PANDEMIA, es HUMBERTO VILLARREAL ya que Cuatro Ciénegas es otro de los municipios del centro-desierto que enfrentan esta situación y que decir MONCLOVA y CIUDAD FRONTERA, AMBOS SE UBICAN entre las primeras seis...

ABUR...