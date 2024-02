Si hay avances en el tema AHMSA

Aunque por falta de información sigue la duda de trabajadores sobre la reactivación de AHMSA, se insiste que para marzo, la cosa cambia, pero también se insiste que será lento el reinicio de operaciones, incluso que serán pocos los trabajadores que sean citados a trabajar.

Lo anterior tomando en cuenta que la empresa no va a funcionar al cien por ciento, será gradual, e incluso dentro del plan de negocios no se considera la reapertura de las minas de Hércules, no se va a necesitar el mineral de fierro, entonces es tiempo que los trabajadores que aún siguen en el mineral entiendan las cosas.

Porque pese a las condiciones en que se encuentran siguen politizando el asunto, nadie entiende las razones por las cuales mantienen ese hostil ambiente cuando lo correcto es buscar la recuperación de la fuente de trabajo y hacer a un lado cuestiones sindicales o políticas.

Y es que la mina se encuentra destrozada por completo, a eso se suma que los pocos trabajadores que siguen en el mineral, insisten que el minero es el bueno, por esa razón prefieren no reabrir, no pueden correr el riesgo de que apenas inicien y sopas emplazamiento a huelga, así las cosas.

Del tema de NASA los trabajadores ya empezaron a organizarse junto con su directiva sindical empezar a negociar el pago de terminaciones de acuerdo a lo que marca la Ley Federal de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, es decir los derechos se encuentran a salvo.

La verdad que es pesado el ambiente sobre todo porque no se conoce si se instala otra empresa o bien forma parte del crecimiento de industrias locales dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril que son las de más auge en la actualidad, pero el problema son los trabajadores.

Hay que tomar en cuenta que es mano de obra especializada en cierta actividad ligada al acero, entonces van a batallar para encontrar otro trabajo o bien habrá que capacitarse, es lo que se alcanza a escuchar por la venta de NASA, empres que se dedicaba a comercializar acero de AHMSA.

Es cierto van a recibir el cien por ciento de sus prestaciones contempladas en la LFT y el CCT pero el tema es que no hay forma de que sean contratados, al menos que pronto vengan nuevas empresas y generen condiciones de empleo, porque las actuales se encuentran a su capacidad.

Por otro lado, se comenta que en SPECO se preparan para volver a la actividad, que el rechazo a la Ley Energética que impedía la fabricación de torres eólicas favorece esa industria y que es cuestión de un par de meses para volver a contratar a trabajadores que fueron despedidos.

Eso se escuchó en círculos empresariales, la dirigencia cetemista no ha dicho nada del tema, se desconocen las causas pero de que hay algo de cierto de eso no hay duda, no habría problema para arrancar cuestión de contratar a ex trabajadores que conocen del proceso productivo.

SPECO fue una de las empresas que en cierta forma tronó por la reforma promulgada por el Presidente López Obrador, poco a poco se cerró el circulo a grado que hubo necesidad de despedir a todo el personal, solo hay unos cuantos para el mantenimiento de la maquinaria y equipo.

Se pone interesante el tema, sobre todo porque se dan condiciones de recuperar buen número de empleos que generaba la industria, si la cosa se queda así sin progresar la reforma, entonces a más tardar en un par de meses se estará hablando de la reactivación de esa empresa.

Nos leemos mañana..