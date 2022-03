FORO ESTATAL DE APP...

AHORA FUE ARTEAGA...

EL CENTRO DE LA POLITICA Coahuilteca, ayer, se celebró el Primer Foro Estatal de Asociaciones Público-Privadas –APP-...

EN EL EVENTO PRRESIDIDO...

POR EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, se informó sobre la importancia de las Asociaciones Público-Privadas como motor de mejoramiento de los servicios públicos en los 38 municipios. ´SE VIENEN GRANDES PROYECTOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL´: declaró en su intervención el HUÉSPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA...

ENTRE LOS ASISTENTES...

SOBRESIÓ LA PRESCENCIA de ALCALDESAS y presidentes municipales, con los que el GOBERNADOR busca el acercamiento haciéndoles ver que la búsqueda a la solución de problemas comunes, se facilita con la mezcla de recursos y no de manera personal, si las tareas se realizan en forma regional y como Gobierno seguimos apoyándolos, las soluciones son más rápidas, dijo...

´CIERTO CADA ALCALDE...

PRIORIZA sus necesidades pero repito podemos regionalizar´, insistió...

RECORDÓ QUE FALTAN DOS AÑOS...

PARA LA CONCLUSIÓN DE SU GOBIERNO, paro con la mejor intención de seguir trabajando con alcaldesas y alcaldes, de seguir ayudándonos, no tenemos el mayor presupuesto pero si el respaldo de un Congreso que se preocupa por soluciones comunes, eso me permite salir adelante, lo que no sucede en otros estados....

EL FORO se desarrolló en el Pueblo Mágico de Arteaga...

MIGUEL RIQUELME...

RECIBIÓ EL TORREÓN la visita del presidente nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO, lograron buenos e importantes acuerdos en beneficio de la gobernabilidad de mi estado y de importancia para el futuro del país...

EL MI PUEBLO, ALCALDE HUGO IVÁN LOZANO SÁNCHEZ dijo que este Pacto de Unidad entre todos los alcaldes de la entidad con el estado va con rumbo a estrategias para elevar el trato digno a las familias del Estado...

DEL FORO, SEÑALAN...

HUGO LOZANO SÁNCHEZ Y MANUEL HUMBERTO VILLARREAL Cortez que atendieron la invitación del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, quien pidió a los ayuntamientos coordinarse, ahorrar y trabajar por obras trascendentales...

EN EL MARCO DEL PRIMER FORO ESTATAL DE APP (Asociaciones Público-Privadas) el mandatario estatal anunció su modelo de crecimiento con la participación de todos para grandes proyectos en competitividad regional al destacar que existen temas que se pueden resolver en el ámbito regional o en los mismos municipios...

RECONOCIÓ...

LA CALIDAD DE CONVOCATORIA MASIVA QUE HA TENIDO EL GOBERNADOR para generar unión de los municipios con la seguridad que el proyecto "Mejora Coahuila" les involucra particularmente con iniciativa privada, sociedad civil y todos los inversionistas que han depositado su confianza en el estado...

MEJORA Coahuila: una estrategia integral que vendrá a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses....

A SU VEZ BETO VILLARREAL, señaló:..

Ciénegas que sobresale en actividad primaria y turismo. Dijo que con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y mayor apreciación por parte de los visitantes, el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez en coordinación con el departamento Embellecimiento Urbano, encabezado por la coordinadora Jesusita Torres García, iniciaron con trabajos de limpieza general y pintura en distintas áreas del Palacio Municipal histórico edificio construido por DON VENUSTIANA CARRANZA...

PRETENDE HUGO...

DOTAR A SAN BUENA de los servicios que proporciona la CRUZ ROJA, el alcalde reconoció la labor de paramédicos, voluntarios y enfermeras que coordinan en equipo al momento de los traslados cuando se solicitan desde San Buenaventura y dijo que será muy benévolo contar en esta ciudad con una extensión de la Delegación para que ofrezca más rápido los servicios de auxilio a la población...

LO QUE EXTERNÓ A

AL PRESIDENTE del Patronato de Cruz Roja Mexicana FRANCISCO DE LA CRUZ Y AL INGENIERO CARLOS ELIZONDO...

EN SAN BUENAVENTURA se han redoblado esfuerzos en el tema de imagen y salud como parte de los compromisos con la ciudadanía. En Asilo de Ancianos el departamento de Salud hizo la sanitizacion así como a las instituciones educativas, públicas e inmuebles al servicio del municipio...

LA ENCARGADA DEL ASILO, LAURA ROMO destacó que han reforzado las actividades en bien de los adultos mayores que habitan en este lugar y diariamente la limpieza más desinfección es parte de la rutina de trabajo...

AUTORIDADES MUNICIPALES Y HOSPITAL RURAL 51 expusieron una plática contra el suicidio dirigido a los alumnos de la preparatoria CBTA 209...

