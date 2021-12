HOY INFORMA GLADYS...

EN COAHUILA, IMPULSAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS orientadas a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: MARS...

EL TRABAJO COORDINADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO y los municipios es la ruta para impulsar las fortalezas de cada región, agregó el GOBER MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, en uno de sus mensajes...

HOY INFORMA GLADYS...

CON UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTE y que incluye la pavimentación de 250 mil metros cuadrados, el recarpeteo de 180 mil más, además de eficientar en más del 90 por ciento, la cobertura del agua potable y drenaje entre muchas acciones más que contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la ciudad, esta tarde en punto de las 17 horas, informa la alcaldesa de mi pueblo GLADYS AYALA FLORES...

EL EVENTO TENDRÁ LUGAR...

EN EL AUDITORIO ´PROFESOR CUAUTHÉMOC CORTEZ VÁZQUEZ´. Dios mediante por ahí estaremos...

EN CHARLA SOSTENIDA...

LA MAÑANA DE AYER con la PRESIDENTE MUNICIPAL, me comentó que al estar preparando su último de cinco informes, es como prepararse para un examen profesional...

´LA VERDAD...

ES QUE SIENTO UNA SATISFACIÓN PLENA, por lo alcanzado, me voy contenta y segura de que hicimos más de lo planeado gracias al apoyo del SEÑOR GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, que en todo momento nos respaldó y sigue haciéndolo, sin lugar a dudas ha sido el mejor Gobernador que hemos tenido´, sostuvo la Jefa de la Comuna...

ENTRE LAS ACCIONES...

AÚN EN EJECUCIÓN citó el ARCO DE BIENVENIDA por la carretera 30, en el que se estamparon frases de escritores y poetas sambonenses como, TIERRA DE MUJERES BELLAS y hombres que arrancan... de MANUEL NEIRA BARRAGÁN, o TIERRA CON ENCANTO que invita a regresar, etcétera...

DIJO...

´YO ESPERO QUE EL SEÑOR GOBERNADOR nos visite antes del último día del año e inaugure el majestuoso arco´...

DE LA ENTREGA REPECIÓN...

INFORMÓ QUE la próxima semana iniciará de manera formal, cuando las respectivas comisiones habrán de reunirse...

POR LO PRONTO...

YA INTEGRAMOS la comisión que notificará a HUGO LOZANO SÁNCHEZ sobre la toma de posesión programada para las 8 horas del uno de enero...

DE LA POSIBILIDAD...

DE SEGUIR EN LA FUNCIÓN PÚBLICA expuso que sus negocios, el rancho, su Notaría, pero sobre todo su familia reclaman su presencia, por lo que habrá de tomarse un tiempo para descansar y luego volverá a sus actividades normales, aunque aquí entre nos les recuerdo que no hace mucho tiempo, el GOBER la mencionó entre los ex alcaldes y ex alcaldesas que a partir de enero, pudieran integrarse a su equipo, por lo que no hay que descartar esta posibilidad...

´TELLO´ LÓPEZ ´CHIQUÍO´...

SE MANEJA COMO virtual secretario del ayuntamiento al lado de MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO. Actualmente es Director de Catastro con ALFREDO PAREDES y antes fue jurídico y secretario del ayuntamiento con OSCAR LEOS POMPA en la tierra de mujeres bellas y hombres poco obligados...

COMO TESORERO...

APUNTE el nombre de RENÉ FLORES y como titular de Seguridad Pública a RAÚL ALCOCER, es decir MARIO pretende conformar un buen equipo para continuar la obra iniciada por PAREDES, yo simplemente como escucho y veo doy, después no me culpen...

CHEMA FRAUSTO...

TENDRÁ UN inicio tranquilo al frente de la administración municipal de Saltillo; MANOLO JIMÉNEZ dejará cero deudas bancarias para que la próxima que entrará en funciones a partir del 1 de enero de 2022 pueda arrancar de una mejor manera...

"LO DE PROVEEDORES PRÁCTICAMENTE DE ACUERDO a lo que nos mostró ayer tesorería van a ser mínimos, quizás los que se generen del día 15 al día último (gasto corriente) y sobre todo en otro rubro también importante que no se puede prever es lo de salud. Lo de Salud es uno de los únicos párrafos los cuales no se pueden contabilizar que se va a requerir o no, como la pandemia", destacó el más firme aspirante a llegado el momento, suceder a MIGUEL ÁNGEL RIQUELME...

ANTES DE CONTINUAR...

DÉJEME EXPRESAR mi felicidad porque hoy ABGELA GERALDINE RODRÍGUEZ Cisneros, celebra su quinto aniversario, por lo cual durante la tarde sus papás, mi hijo DIEGO ARMANDO y ROCIIO le festejarán con una merienda y su respectiva piñata, FELICIDADES HIJA y DIOS TE BENDIGA por siempre...

CUÁL HA SIDO TU "PEOR NAVIDAD me preguntó uno de los muchos ahijados que tengo. La verdad, no me esperaba la pregunta. Suspiré, guardé silencio un momento y le comenté que de niño creí que eran aquellas en las que los regalos debajo del árbol no eran precisamente los que pedía en la carta, pero sin duda, la peor experiencia navideña ocurrió el año pasado cuando víctima del Covid 19, falleció mí TÍO PAPÁ...

AL RECORDAR SU AUSENCIA AYER CUANDO OFICIALMENTE iniciaron las posadas, se me quebró la voz. Me coloqué los lentes oscuros para ocultar las lágrimas que amenazaban con escurrir. Respire hondo para relajarme. Y ahí, sentados en el pasillo afuera del comedor, justo frente a la foto de DON ELIEZER BOONE montado en su caballo, nos quedamos mirando hacia la nada en un incómodo silencio durante un corto rato...

CADA UNO REMOVIENDO RECUERDOS...

TAMBIÉN RECORDANDO a mi MADRE DOÑA OLIVIA BOONE, a mis abuelos maternos, DON NAZARIO BOONE y doña FIDELA RODRÍGUEZ. Afortunadamente sonó el teléfono y nos salvó a todos de seguir atorados en ese silencio, de seguir hurgando en los recuerdos de las "peores navidades"...

ABUR...