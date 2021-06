Opinión

LA MAÑANA DE AYER...

EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, presidió ceremonia de Firma de un

Convenio de Colaboración entre el Gobiernodecoahuila y la UAAAN, que tiene como objetivo conjuntar esfuerzos para la realización de acciones y proyectos de investigación, docencia y desarrollo rural en el estado...

DURANTE EL EVENTO...

QUE TUVO LUGAR en el Patio central de PALACIO ROSA, el Mandatario expresó su RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN A PROFESORES, ALUMNOS Y PERSONAL de esta gran institución, orgullo del pueblo coahuilense. ´Estoy seguro de que trabajando en equipo, lograremos detonar el potencial agropecuario de nuestra entidad. ¡Enhorabuena!´, dijo el Mandatario, tras destacar la importancia de mantener este tipo de convenios...

PESE A QUE EL ESTADO...

PRESENTA UNO DE LOS NIVELES MÁS BAJOS DE CONTAGIO de Covid-19, el gobernador MIGUEL RIQUELME lanzó un llamado a la ciudadanía a seguirse cuidando, al señalar que "a partir de hoy (ayer) se endurecerían los protocolos sanitarios para evitar que llegue una tercera ola como sucede en otros estados", dijo el mandatario...

HIZO MENCIÓN...

AL HECHO QUE EL NO CUIDARSE no cuidarse, significaría regresar a un confinamiento, reducción de aforos y actividades económicas. ´Hoy presenta Coahuila uno de los niveles más bajos de contagios, por lo que quiero hacer un llamado para seguir así, ya que el estado ha sido una entidad que no ha presentado problemas. Hay una tercera ola en otras partes, pero Coahuila sigue presentando números bajos´, aseguró...

WOOBOTECH...

EMPRESA COREANA QUE SE DEDICA EN FABRICAR CABECERAS de asientos se se instalará en Arteaga, con una inversión inicial de 10 millones de dólares, trascendió ayer, la empresa generará 380 empleos directos en su etapa de producción, incluso se informó que la manufacturera se instalará en la nave industrial que anteriormente fue utilizada por KMIN Arteaga...

GRACIAS A ESTA INVERSIÓN...

COAHUILA SE POSICIONA como uno de los estados que más inversiones atraen durante el 2021. En su sitio Coahuila Transparente, el Gobierno del Estado hizo pública la información, aunque se espera que el anuncio y presentación oficial de la inversión coreana se realice en las próximas semanas...

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS DÍAS...

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS Y REDES O CADA vez con mayor frecuencia vía fuentes directas y cercanas, sabemos de situaciones que contradicen el discurso de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sobre la atención y supuesta solución del cada vez más grave desabasto de medicinas y, perdón, evidencian el total fracaso de su gobierno en lo que a la salvaguarda y garantía del derecho a la salud de los mexicanos se refiere...

ESTO PORQUE...

IGUAL QUE AL INICIO DE SU GESTIÓN, fracasó la decisión de consolidar la compra de aquellas vía la Secretaría de Hacienda, cancelando la posibilidad de que se hiciera a través del IMSS u otras instituciones públicas,..

AL ASEGURAR QUE LOS PADRES DE NIÑOS...

CON CÁNCER TIENEN TODA LA LIBERTAD de manifestarse para exigir el abasto de medicamentos oncológicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana dará a conocer un informe sobre la entrega de estos fármacos, señaló que de 25 medicinas para tratar cáncer en menores de edad, el país adquirió 21 y sólo le falta conseguir 4, de los que uno se fabricará en Japón exclusivamente para ser enviado a nuestro país... EN EL INFORME...

ACTUALIZADO HASTA EL 25 DE MAYO, EL ESTADO CONTABILIZÓ 9 mil 770 defunciones asociadas a COVID-19, de las cuales 6 mil 287 fueron confirmadas como positivas al virus SARS-CoV-2; es decir, que hay 3 mil 483 decesos que se sumarían a las estadísticas oficiales...

EL PRI, QUE EN COAHUILA...

LIDERA RIGO FUENTES, señaló que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puede hacer algo benéfico para la salud de los mexicanos... ¡renunciar!..

LUEGO DE QUE HUGO LÓPEZ-GATELL...

LIGÓ LA "NARRATIVA" DEL DESABASTO DE MEDICINAS para niños con cáncer con un golpe de Estado, la senadora Lilly Téllez refirió que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud "pasó de la imbecilidad a la bestialidad"...

A TRAVÉS DE REDES SOCIALES...

LA SENADORA DE ACCIÓN NACIONAL acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario López-Gatell a calumniar a sus padres...

ACERTADA O NO...

LA DECISIÓN QUE CON GRAN VALENTÍA ASUMIÓ EL JOVEN ALCALDE ELECTO DE MONTERREY, Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado Candidato Presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta (q.e.p.d), al declarar y sostener que, "Yo no me debo a Movimiento Ciudadano y por ello pinto mi raya", dejando atónitos, perplejos y con mal sabor de boca al líder nacional del Partido Naranja Senador Dante Delgado Ranauro y al dirigente estatal de este organismo político en el vecino estado...

