Opinión

TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS…

HAN ENFRENTADO RETOS IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA por COVID-19, sin embargo, COAHUILA ha logrado destacar al colocarse entre los primeros lugares en recuperación económica a nivel nacional. Ha reiterado von frecuencia el GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís y reiterado por IENGI y otras instituciones de gran prestigio…

NO SÓLO EN MÉXICO…

SINO EN TODO EL MUNDO EXISTE LA EXTREMA NECESIDAD de recuperar el crecimiento económico después de más de un año de contracción derivado del confinamiento y la suspensión de actividades por la pandemia del Covid-19. ..

LOS SIGNOS DE CRECIMIENTO…

QUE SE HAN DADO AQUÍ Y EN OTRAS LATITUDES CON ALZAS SUPERIORES a en el desarrollo y la necesidad de generar empleos y distribución de los ingresos hacen que se desestimen los riesgos de rebrote de SARS-CoV-2…

LAS NUEVAS CEPAS…

PRINCIPALMENTE LA DELTA, proveniente de la India, alertan sobre más contagios y el mantenimiento de fallecimientos en elevado número, quizás hasta creciente, cuando la humanidad apenas tomaba un respiro alentado por la vacunación y la contención de la enfermedad…

PARA FORTUNA NUESTRA…

EN COAHUILA SUCEDE LO CONTRARIO, la Pandemia, si bien no ha desaparecido, ha podido ser controlada con registros mínimos en nuevos casos y como ya cité, la reactivación económica es de las más elevadas, todo ello gracias a los esfuerzos del HUÉSPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA, que han rendido positivos resultados…

LA LUCHA…

ENTRE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONTROL SANITARIO NO TERMINA, pero para la mayoría parece ser más importante tener trabajo y poder comer que mantenerse confinado en casa con bajo peligro de contagio, pero sin ingresos. Además el disfrutar de eventos y espectáculos, lo que pueden alentar la TERCERA OLA, por lo cual debemos evitar el relajamiento y cumplir protocolos…

NO HAY RAZONES PARA DEJAR DE USAR CUBREBOCAS Y LAS…

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS, ya que no ha terminado el riesgo por el COVID-19…

REPITO…

EL GOBERNADOR ha mencionado que a pesar de todo falta mucho para cumplir con esquemas completos de vacunación contra el COVID-19, por lo que la población debe ser más responsable usando siempre el cubrebocas…

YA EN REDES SOCIALES…

Y PANTALLAS DE TELEVISIÓN SE VE GENTE EN LOS ESTADIOS de cualquier deporte, que ya se les permite no traer su cubrebocas, esto está pasando en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, no porque veas eso, tú tienes que hacer lo mismo, no hagas caso, tú no te quites el cubrebocas…

CON UN GRAN ÉXITO SE DIO EL CIERRE…

DE LOS TALLERES PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres efectuado en Saltillo…

LA TITULAR DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES…

(ICM), KATY SALINAS PÉREZ, reseñó que esta iniciativa fue del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de atender la problemática de la violencia y poder desarrollar las acciones necesarias para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como promover la igualdad de género y su empoderamiento…

INFORMÓ…

QUE EN COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) y Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ) se efectuó un diagnóstico en las cinco regiones de Coahuila, donde se entrevistaron con más de 4 mil mujeres para conocer sobre los tipos y modalidades de violencia, como de su participación económica…

RECORDÓ QUE EL 13 DE MAYO DE 2019…

EL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBIÓ un Acuerdo de Colaboración con ONU Mujeres con el objetivo de implementar el Programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y Niñas en el Estado de Coahuila…

MANTIENE RITMO…

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FRONTERA QUE DIRIGE EL ALCALDE FLORENCIO SILLER LINAJE en coordinación con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, siguen aportando a la ciudadanía obras de tal impacto, mejorando aún más la calidad de vida de los fronterenses…

“EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS…

TUVO A BIEN HACER UNA APORTACIÓN para la pavimentación hidráulica, por la cual estamos agradecidos con él”, comentó el Jefe de la Comuna...

AGREGÓ…

QUE SE INICIÓ LA segunda etapa, para llegar al asta de bandera, ubicada en una de las partes más altas de la ciudad, asimismo se tiene el proyecto de una escalinata más adelante…

ASÍ LAS COSAS…

DISFRUTEN de este domingo…

ABUR…