POR FIN DE NUEVO A LA ACTIVIDAD

POR FIN DE NUEVO ALA ACTIVIDAD...

LUEGO DE UNA DIFICIL SEMANA...

DE NUEVO puedo volver a pergeñar este espacio y a DIOS gracias otra vez tengo contacto cono ustedes amigos que por tanto tiempo me honran con la perdida de tiempo que desperdician para leer esto que pretende ser una columna política escrita por este su amigo aprendiz de TUNDETECLAS, DICHO ESTO, paso a decirles que...

AYER EN TORREON...

EL GOBERNADOR MIGUEL ANGEL RIQUELME Solis Solís firmó la Guía Técnica para la Reapertura Segura de la Escuela, misma que surgió del trabajo de la Comisión Bipartita para un Regreso Seguro a las Aulas...

EN ESE SENTIDO...

RIQUELME Solis reconoció la coordinación de esfuerzos de todas las partes involucradas para el arranque del ciclo escolar en Coahuila....

"ESTE TRABAJO SÓLO FUNCIONA si nos coordinamos, si nos unimos, si estamos en un mismo canal. Me siento orgulloso de que hagamos equipo escuelas públicas y particulares", señaló elMandatario estatal...

RIQUELME SOLÍS expuso que si bien es cierto la entidad no es la más grande, territorialmente hablando el reto es mayor; esto, al recordar que se cuenta con 5 regiones con comunidades alejadas, que gracias al trabajo de todas y todos, están saliendo adelante en el tema educativo...

EN CUANTO A LA VACUNACIÓN, una vez más señaló que está atento a la inmunidad de cada biológico, incluida la que fue destinada para la comunidad magisterial coahuilense...

DE LA MISMA MANERA, señaló que ha habido una reducción de la violencia intrafamiliar, toda vez que la niñez y juventud regresó a clases...

"POR ESO LA IMPORTANCIA DE NO DEJAR caer nuestro principal núcleo, que es la familia", puntualizó Riquelme Solís.

REFIRIÓ además que la ocupación de la gente mueve positivamente a la sociedad.

POR SU PARTE, Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado, destacó que se creó una Comisión Bipartita de la mano con la comunidad sindical para trabajar en pro de la educación estatal.

CARLOS ARIEL MOREIRA VALDÉS, Coordinador Colegiado Nacional de Organización del SNTE, informó que la Comisión Bipartita para un Regreso Seguro a las Aulas tiene tres propósitos fundamentales:

CARLOS ARIEL MOREIRA VALDÉS, Coordinador Colegiado Nacional de Organización del SNTE, informó que la Comisión Bipartita para un Regreso Seguro a las Aulas tiene tres propósitos fundamentales...

HOY ES UN DIA DE TRISTEZA...

HOY SE CUMPLE UN ano de que mi tio papa dejo de existir, en un testimonio que tenía abierto, que los médicos ya no nos daban esperanza. Y así sucedió, toda la familia hundida, y tratando de que pasara sus ultimos días de la mejor manera. Nos dijeron ya nada se puede hacer, un dia, una semana, unas horas, tiene visos de Covid y un dia como hoy emprendio el camino sin regreso...

FUE ALGO INEXPLICABLE ver como mi héroe iba desapareciendo.Imágenes que se te guardan para el resto de tu vida.

DESDE ENTONCES, pues lo he pasado verdaderamente mal. Ya nada volverá ser como antes, me cuesta entrar en mi propia casa, porque ya solo estamos mi mi mujer, mi hija,, llegan mi hijo, mis nietas, una de mis nueras y ahora por motivos de salud estamos en Texas my esposa, mi hija yo, vuelven a mi memoria aquellos recuerdos En las reuniones familiares sabes en los malos momentos te falta él para que te anime. Vas por la calle y ves un hombre con su misma vestimenta y piensas que quizás sea él... pero no.. ya nunca volvera a ser él. A día de hoy, deseo que todo haya sido un mal sueño, una mala broma y algún día mi padre cruce esa puerta ....

PERO SÉ QUE jamás sucederá. Mientras tanto paso los días mas bien como puedo o como salgan, que como quiera yo. La relación con mi tío (hermano de mi padre) pues ha disminuido notoriamente así como con el resto de la familia paterna. Me cuesta ir a mi aldea, me cuesta reunirme con todos ellos, porque todos ellos son parte de mi padre, y todos ellos, parece que me miran con cara de pena o, pobrecito... todos ellos me hacen recordar a mi padre cada segundo

que paso con ellos, y eso me duele en el alma, me duele que jamás vuelva a vivir situaciones con todos ellos. Mi tío me llama muchisimo y tambien me agobia, (1 vez a la semana,...y me agobia tener que hablar con él... porque no siento que tenga nada que hablar con el...).

ESTAS NAVIDADES, han sido jodidas, y la nochebuena aun la pase bien, pero el domingo a la comida, (las pase con la familia materna) pues lo pasé verdaderamente mal porque me sentí agobiado...empiezo a pensar que no esta mi padre...que ya no va estar mas...y me agobio y no quiero estar con toda la familia porque ya estuve tiempo suficiente y no me apetece mas estar alli...

MI MADRE, la relación con mi madre pues es fría... me duele que estea sola, me duele verla sola, me duele que no vuelva mi padre a acompañarla...me duele esa imagen...me duele que tenga dolor ella...

Siempre fui muy timido, y nunca me gustó hablar mucho, y me cuesta horrores abrirme y expresarme verbalmente. Me cuesta menos escribir como me siento y abrirme escribiendo...

PERO SI ALGO TENGO QUE DECIR, es que no paro de pedirle a mi padre que me guíe el camino que me ayude. Me duele mucho que todo esto haya sucedido, la muerte de un padre es difícil y la prueba Un año cumple de muerto el mejor tio-papa del mundo, DON ELIEZER BOONE RODRIGUEZ...

ES LA PRUEBA MÁS DIFÍCIL que me han puesto hasta ahora, y solo espero que algún día pueda vivir o acostumbrarme a estar sin él... porque es realmente doloroso, levantarte cada mañana y saber que no estará...

VÍCTIMA DE ESA MORTAL LLAMADA COVID 19 y que no termino de comprender porque muchos no terminan por aceptar, lo peligrosa y mortífera que es, hace un año que mi tío papá partio.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO, aquí mismo en Estados Unidos donde día a día surgen más contagios existe rechazo a la vacuna...

MI TÍO PAPÁ FUE víctima, mi esposa, mi hijo, mi niña y yo padecemos la enfermedad en septiembre del año pasado, afortunadamente pudimos salir adelante y aquí seguimos

ABUR.....