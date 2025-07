SE QUEDO CORTA

La que se le fue directo a la yugular al ex candidato a la Gubernatura de Coahuila y hoy diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja fue la Diputada local Coahuilense Guadalupe Oyervides Valdez quien de entrada aseguramos, mentira alguna no dijo.

Y es que luego de la denuncia que interpusieron algunos panistas Coahuilenses encabezados por el también Legislador Gerardo Aguado la Diputada Monclovense no se quedó callada en contra de Mejía Berdeja quien es conocido por muchos como el Enemigo Público número uno de los Coahuilenses.

Oyervides Valdez señaló a Mejía Berdeja como un hombre inmoral y faltó de palabra y que fue artífice de la delincuencia Organizada en México que dejó una estela de Miles de muertos en México cuando él era de los mandos de la seguridad Pública Federal quien lejos de desarrollar bien su trabajo dejo muchas dudas sobre su honestidad.

Aseguro que no es hombre de palabra y que la denuncia interpuesta por los Coahuilenses en la Fiscalía General de la República debe ser investigada de forma minuciosamente pues hay evidentes signos de colaboración y participación, Pero sobre todo corrupción en su paso por la dependencia Federal de Seguridad Pública.

EMPODERANDO A LAS DE SU GÉNERO

Duro y sin miramientos la alcaldesa de Cuidad Frontera Sara Irma Pérez ha puesto no solo el dedo en la llaga sino que además puso ya manos a la obra en darles a las de su género en su población el lugar que les corresponde.

Es Sara Irma una mujer que Gobierna su población con mano firme y lo hace al lado de un grupo de Mujeres en las cuales ha depositado su confianza y lo hacen de una manera excelente, disciplina y sobrada honestidad.

Aunado a ello la alcaldesa tuvo a bien, la semana pasada de promover entre las féminas de su población un programa de Auto Empleo con el cual las damas de la Rielera Ciudad adquieren conocimientos básicos para poder convertirse en mini empresarias y poder así auto emplearse y obtener recursos para sus hogares y minimizar el impacto negativo que la economía del hogar sufre por problemas financieros en el País.

MÉXICO Y NARCOTRÁFICO

Las razones del incremento de la violencia en los años recientes en México deben rastrearse en la inestabilidad del mercado de drogas y el combate militar que asumió el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado desde fines de 2006 hasta la actualidad. Por décadas, la violencia relacionada con el tráfico de drogas se mantuvo en niveles controlados y los enfrentamientos entre traficantes y de éstos con las autoridades no fueron frecuentes ni generalizados (Astorga, 2009: 2-3). La violencia criminal no es fruto de un instinto de agresión inevitable de los grupos de la droga, ni la violencia militar es la forma invariable que el Estado utilizó para imponerse a las redes de narcotráfico. La violencia se exacerba sólo bajo ciertas condiciones sociales y políticas, o bajo una configuración particular de las relaciones de poder, cuyo devenir y cuya configuración actual deben ser cartografiados.

En este trabajo sostenemos que el incremento de la violencia que padecen algunas regiones del país obedece a relaciones específicas entre soberanía y gubernamentalidad, que configuran el mercado de drogas en general, las guerras entre cárteles y el combate del gobierno de Calderón contra el narcotráfico. Además, mostramos que la "guerra contra el narcotráfico" asumida por el actual gobierno debe entenderse en el marco de una compleja trama de indiferenciaciones miméticas entre grupos de la droga e instituciones estatales. En otros términos, el choque entre el gobierno federal y hoy los distintos grupos de la droga supone el combate entre dos lógicas férreas que, no obstante, se mimetizan. (Guillermo Pereyra).