TENGO EL COMPROMISO DE SEGUIR FORTALECIENDO COAHUILA Y DEMOSTRAR QUE SABEMOS SALIR ADELANTE: MARS...

AYER, EL GOBER...

MGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, anuncio millonaria inversión de 19 millones por parte de la empresa HNII CORPORATION de entrada generará 250 empleos para la región sureste...

HNI SE DEDICA A LA FABRICACIÓN...

DE MUEBLES PARA EL LUGAR DE TRABAJO y productos para la construcción residencial, y se suma a la lista de inversiones que han permitido a Coahuila superar los empleos perdidos durante la pandemia...

GRACIAS POR ELEGIR A NUESTRA ENTIDAD...

COMO UNO DE SUS PRINCIPALES DESTINOS DE INVERSIÓN. Estoy seguro de que les va a ir muy bien, les deseo el mayor de los éxitos. ¡Bienvenidos! #COAHUILANOSEDETIENE...

POR OTRO LADO...

GRACIAS A LAS GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE COAHUILA, empresarios y alcalde Claudio BRES con las autoridades de Eagle Pass, Texas, hoy en Piedras Negras se dio inicio a la vacunación de jóvenes de 12 a 17 años, hijos de trabajadores de maquilas de la frontera. Coahuilense con Estados unidos...

GRACIAS AL TRABAJO CONJUNTO DEL GOBIERNO DE COAHUILA...

EL MUNICIPIO Y EL CONSEJO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA de Exportación ante autoridades del Condado de Maverick, en Texas, mil menores de 12 a 17 años de edad, hijos de trabajadores de empresas, recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, siendo la Entidad la primera en el país en recibir esta protección...

EL MANDATARIO ESTATAL SUBRAYÓ...

QUE LAS VACUNAS GESTIONADAS POR SU ADMINISTRACIÓN, a través de la Secretaría de Salud y de las diversas instancias, están aprobadas por las instancias gubernamentales de Estados Unidos y de Europa más importantes, así como por el Consejo Médico de la Cofepris.

SEÑALÓ QUE MÁS DE 3 MIL 500 EMPLEADOS...

DE MAQUILADORAS DE EMPRESAS DE LA ZONA FRONTERIZA han recibido las dosis correspondientes, y al avanzar la campaña para jóvenes de 18 años en adelante se orienta a los niños y jóvenes de 12 a 17.

AYER POR LA MAÑANA, MIL JÓVENES CON EDADES DE 12 A 17 AÑOS, HIJOS de trabajadores de la Industria Maquiladora de Piedras Negras, cruzaron a territorio de Estados Unidos para ser vacunados con inmunológicos Pfizer donados por la Ciudad de Eagle Pass, Texas...

CON ELLO...

PIEDRAS NEGRAS, SE CONVIERTE EN LA PRIMERA CIUDAD FRONTERIZA DE MÉXICO en aplicar la vacuna a menores de edad, pero esto mediante un acuerdo de donación que gestionaron diversos organismos como el Consejo de la Industria Maquiladora, municipio de Piedras Negras y Estado, con la Ciudad de Eagle Pass, Texas...

FUE EN PUNTO DE LAS 08:00 HORAS, CUANDO INICIO LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACIÓN anti COVID en el puente internacional número dos donde algún familiar acompaño a los menores, requisito exigido por la autoridad de salud...

-EL DESPRECIO POR LA LEY EN VACUNAS COVID DE AMLO y compañía...

-AL FIN DE ESTA SEMANA AJUSTAN EL VERDE...

ESO DEL PAÍS DE LEYES...

PRESUMIDO EN LA RETÓRICA POLÍTICA SIGUE SIN VERSE. Las leyes son aplicadas según el cliente. Es una lástima que eso incluya la vacunación contra el Covid-19...

DISCRECIONAL, ARBITRARIAMENTE...

EL GOBIERNO FEDERAL DECIDE CÓMO, CUÁNDO y dónde aplica los biológicos a lo largo y ancho de la República. Da la impresión que de manera unilateral son tomadas la decisión correspondiente; bastante unilateral...

VEMOS QUE EN CHIHUAHUA....

FAMILIARES DE CUATRO MENORES de edad han obtenido amparos para que sus hijos sean vacunados, pero no ha habido poder humano y tampoco legal para obtener la inoculación y por lo tanto la defensa contra el virus letal...

LA JUSTICIA FEDERAL HA ORDENADO QUE LOS MENORES....

SEAN VACUNADOS, PERO LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ha decidido que no lo hará. Dicen que aplicar el biológico a un menor es quitarle la oportunidad a un adulto de evitar el contagio...

PERO DA LA CASUALIDAD...

QUE HAY DECENAS DE MILES DE MENORES CONTAGIADOS y cientos de muertos por la misma razón. Es, además, la salud un derecho humano...

ESTÁ DEMOSTRADO QUE LAS VACUNAS...

SON APLICADAS SEGÚN LA EDAD Y SEGÚN LA ZONA GEOGRÁFICA DEL PAÍS ESTRICTAMENTE DECIDIDAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD FEDERAL ENTONCES ¿POR QUÉ NO CUMPLEN con una decisión judicial que ordena la inoculación? Porque saben que son impunes. Ningún responsable será sancionado por ello...

AQUÍ EN COAHUILA...

SUCEDE LO CONTRARIO, EL GOBERNADOR se preocupa por todos por igual y vemos lo sucedido ayer en PIEDRAS, donde se vacunaron 1 mil adolescentes y jóvenes

EL GOBERNADOR...

DESIGNO A SOFÍA TERESA DELGADILLO DÍAZ COMO NUEVA SUBSECRETARIA de Promoción y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Economía...

EN COAHUILA...

REPORTARON AYER 349 nuevos casos de Covid en Coahuila, incluidas 17 defunciones...

LA SENADORA COAHUILENSE, VERÓNICA MARTÍNEZ...

CUESTIONÓ LOS POCOS RECURSOS ASIGNADOS PARA COAHUILA y lamentó la falta de apoyos directos a sectores estratégicos para el estado en 2022...

EL PASADO LUNES

DURANTE SU INTERVENCIÓN, LA LEGISLADORA MANIFESTÓ su preocupación en que la proyección de crecimiento del Paquete Económico entregado al Congreso de la Unión se base en un pronóstico muy optimista, que de no lograrse, los principales afectados serán los estados. Además, le recordó al titular de la hacienda pública el abandono a los gobiernos locales ante la pandemia generada por el Covid-19, más ahora en el regreso a clases "No hubo recursos para que los estados dieran mantenimiento no solo en limpieza y sanitización, sino también para reparar los daños ocasionados en su infraestructura hidráulica, eléctrica y sanitaria"...

