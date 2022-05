EN TEORÍA, los diputados federales representan a los habitantes de su distrito, pues son los que con su voto los llevaron a la más alta tribuna del país a comer con manteca.

SOLO QUE LA REALIDAD, es muy distinta, ya que se olvidan de la ciudadanía y solo obedecen a sus coordinadores parlamentarios, sin importarles perjudicar a sus representados.

YA QUE LES ENTRA UNA DEMENCIA CONVENENCIERA, al llegar a la cámara de diputados, la historia, no nos deja mentir, Melva Farías es la mejor muestra de lo anterior. ESTUVO EN EL PRI, LUEGO EN EL PT, AHORA BUSCA REFUGIO EN MORENA, los monclovenses, no debemos olvidar que también su actuación fue traición, no a la patria, pero si a los coahuilenses, ya que voto a favor del recorte al presupuesto del estado.

P.D. LAS TRAICIONES SE PAGAN. PERO SUEÑA, CON MORENA PARA SEGUIR EN LA VIDA PÚBLICA, SOLO QUE LOS MONCLOVENSES, TENEMOS MEMORIA. Hasta la próxima.