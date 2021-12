LA IDOSINCRACIA, del mexicano es única en el mundo, pues la picardía, el ingenio y la chispa, son muy nuestros, aquí algunos ejemplos de apodos de habitantes de nuestra región.

BAUTIZAR, con un sobre nombre, es muy común, algunos cargamos con él desde nuestra juventud, a un compañero de café, le pusieron la bola 8, porque es calvo y muy moreno, en alusión a la bola de billar que es negra y se distingue con ese número.

A OTRO, cuando ingreso a un club de servicios, costumbre arraigada en esa organización, les dijo no sé cómo me van a bautizar, sino tengo cola que me pisen, le pusieron el jolino.

ESTO, SOLO ES UNA PEQUEÑA MUESTRA, de cómo nos la gastamos los mexicanos, la fuerza de la costumbre, hace que a muchos solo se les conozca con su apodo, a usted amable lector ¿cómo le dicen?

Hasta la próxima.