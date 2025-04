Más de 500 años de saqueo

Con la llegada de los españoles a México, empezó el saqueo, luego le siguieron los herederos de la revolución, enseguida, los azules no se quedaron atrás.

Después llegaron, los que juraron, no mentir, no defraudar, no robar, el saqueo no ha parado, a pesar de ello, todavía no se lo acaban.

México, sigue de pie, aunque la espléndida jodidez, la tiene que soportar juan pueblo, a pesar de los gobiernos multicolores, que han sido más de lo mismo.

Mi país, esta mas vivo que nunca, pues fue bendecido por el creador del universo, lo tiene todo, playas, desiertos, bosques, lo principal, gente noble dedicada al trabajo fecundo y creador, solo le faltan, gobernantes honestos.

Hasta la próxima.