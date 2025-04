Un año para que haya elevadores nuevos

Será hasta dentro de un año para que en la clínica siete del IMSS opere con nuevos elevadores, la institución ya los pidió pero el proveedor tarda doce meses para fabricarlos e instalarlos mientras se dará mantenimiento al actual para que vuelva a funcionar y dar el servicio que se requiere.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que como consejeros tiene información en el sentido de que ya se puso manos a la obra para la compra de los nuevos elevadores sin embargo hay que esperar a que el fabricante los tenga listos.

“Es el plazo estimado para que se instalen, mientras el compromiso del proveedor es dar mantenimiento al actual, el problema que las piezas o refacciones que requiere se tiene que traer de otro país, por eso la demora en reparar los daños y que vuelva a funcionar ese servicio” apuntó.

Dijo que los elevadores actuales tienen muchas décadas operando y esa es la razón por la cual se requiere cambiar el equipo por unos más nuevos, de acuerdo a la tecnología y con ello terminar con ese serio problema que se presenta en la clínica siete en donde actualmente no hay ese servicio.

En otro tema, la desesperación de los ex trabajadores de AHMSA sigue creciendo claro sobre todo en aquellos que todavía no encuentran trabajo y esperan que se anuncie la reactivación de la siderúrgica, tienen confianza en que pronto se les mande llamar para ingresar.

Pero hay que tener en cuenta que no serán todos, también ver qué tipo de contrato es porque no hay duda que el actual desapareció, eso forma parte del proceso de quiebra a empezar desde cero por ello no pueden ni deben pensar que será el miso salario y prestaciones es un punto que debe analizarse.

De lo contrario al momento que los nuevos dueños empiecen a trabajar, se presentarán los problemas entre quienes van a ser contratados además falta ver el procedimiento para seleccionar, la verdad un aspecto que es para ponerse a pensar tomando en cuenta la importancia.

Mientras todavía sigue la migración a otras entidades incluso a los Estados Unidos, tanto de Monclova como de la carbonífera hay ex trabajadores que brincaron el charco y se fueron a trabajar, en realidad no había otra opción por la falta de trabajo en la región, no hay la mínima oportunidad.

Por otro lado conforme avanza abril, vuelve a crecer el ambiente sobre el tema de utilidades hasta la fecha solamente Golden Drago fue quien ya informó a sus trabajadores sindicalizados el monto a repartir claro que esa cantidad de 30 mil pesos es menos los impuestos.

Bien vale la pena mencionar que en el aspecto de impuesto hay obreros que se molestan y responsabilizan a las empresas pero es el fisco quien descuenta las empresas solo tienen que cumplir con la ley fiscal de lo contario se meten en serio problema y es cuando los trabajadores deben entender las cosas.

Ahora bien dicen que hay empresas que pagan el impuesto y posteriormente lo descuentan a trabajadores vía nomina es decir a modo de préstamo o anticipo de salario y es buena la medida aunque también es cierto hay quienes no aceptan y piden que las empresas absorban el pago.

Lo bueno de todo es que parece ser que este año no habrá problemas es decir los llamados paros locos que se hacen a manera de protesta y que en la última décadas ha dejado desempleo al por mayor, cientos de trabajadores han perdido su trabajo por esos movimientos es un tema para reflexionar.

Nos leemos mañana..