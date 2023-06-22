Obras con que ojos

LAS CORTINAS DE HUMO, son muy comunes en el gobierno, estas, las utilizan para distraer la atención de la sociedad, hoy día vemos que desempolvan hechos pasados. LOS LACAYOS DEL CONGRESO, aprobaron otra reestructuración de la megadeuda de Coahuila, que hace 5 años era de 36 mil millones de pesos, en el actual gobierno, se pagaron 18 mil millones de pesos y todavía asciende a 36 mil millones de pesos.

NO SE HA ABONADO NI UN CENTAVO A LA DEUDA, con la nueva reestructuración, se terminara de pagar en el año 2048, AQUÍ HAY GATO ENCERRADO, LAS REESTRUCTURACIONES, ES UN NEGOCIO MUY PRODUCTIVO.

QUIENES VENDIERON SU VOTO POR 200 PESOS, serán los responsables de que en Coahuila, las obras para beneficio de la sociedad, brillaran por su ausencia, el decreto, autoriza a disponer DE TODOS LOS RECURSOS FEDERALES, QUE LE CORRESPONDAN A COAHUILA, LAS OBRAS QUE EL PUEBLO REQUIERE, PUEDEN ESPERAR, OOOOTROS 6 AÑOS.

HASTA LA PRÓXIMA.