Saldo de la pasada elección

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD VIENE LA CALMA, es entonces, cuando llega el tiempo para reflexionar, sobre los saldos y costos de la alianza con sus eternos adversarios políticos. SIN LUGAR A DUDAS, el gran perdedor de las pasadas elecciones, fue el PARTIDO ACCIONA NACIONAL, que tendrá que conformarse con algunas migajas del pastel estatal. COMO PREMIO DE CONSOLACION, obvio que estos les tocaran a los mismos de siempre, para los panistas de corazón no habrá nada, solo tendrán que cargar con la humillación. ENVIADO HASTA LA CUARTA FUERZA POLITICA, EN COAHUILA, es lo que saco este partido con la alianza, el enojo de la vieja guardia panista, será un lastre que cargaran por mucho tiempo. P.D. MAS DE 400 MIL VOTOS DE ANAYA EN LA PASADA ELECCION, CONTRA 81 MIL, DEL 4 DE JUNIO ES MUCHA DIFERENCIA.
HASTA LA PRÓXIMA.